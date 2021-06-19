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排華歷史憾事 北加安蒂奧克市長簽署聲明道歉

記者陳程威／安蒂奧克市報導
索普市長就安蒂奧克排華歷史正式簽署道歉聲明。（取材自索普官網）
索普市長就安蒂奧克排華歷史正式簽署道歉聲明。（取材自索普官網）

東灣安蒂奧克市長索普 （Lamar Thorpe）17日簽署議案，正式就100年前在城市內發生「威嚇華裔移民」(terrorizing of Chinese immigrants)事件致歉。

索普於在現場表示，安蒂奧克市對於發生在過去的排華歷史做真誠的道歉。現在的安蒂奧克市充滿多元文化，但是過去卻不是一個敞開懷抱的地方，100年前，安蒂奧克就曾焚燒並且驅趕了當地的華裔社區民眾。

「今天，我們安蒂奧克市以謙卑的姿態承認我們的過去，並且尋求寬恕。」他同時表示，安蒂奧克市希望能夠向早期的華裔居民、他們的後代以及更廣大的亞太裔社區就安蒂奧克市過去針對華裔的罪行尋求寬恕與和解。

他表示，正是由於排華的歷史及其罪行在美國建立了一種針對亞裔的仇視文化，而這也導致今天由新冠疫情所引發的仇恨犯罪。有鑑於仇亞犯罪的氾濫，立即採取行動，就顯得尤為重要。道歉無須花錢，僅需開放心胸承認錯誤行為，並請求原諒。

安蒂奧克的排華歷史伴隨著淘金熱而起，與失業白人的怒火混雜在一起。當年，許多失業白人紛紛將矛頭指向華人勞工。「抱怨華人勞工搶走工作機會。」同時也將華人女性污名化為「污穢的充滿性幻想的」群體。由於存在住房隔離政策，華人不被允許自由購買房產，因此當時華人被強迫集中居住在中國城。隨著排華情緒的高漲，在1876年，安蒂奧克白人開始放火燒毀並且驅趕中國城的居民。

同樣在聖荷西，也發生過五次燒毀華人定居點的事件。在1886年，聖荷西開始計畫在市中心進行相關改造，包括拆遷周邊的華人聚集區，並且呼籲只雇用白人勞工。在聖荷西華人明確表示不想搬遷後，1887年5月4日晚上，一場大火迅速燒毀了整個中國城區域，由於當初多是木質結構，因而整個街道完全被毀。

截止目前，安蒂奧克市長索普是唯一一位公開簽署聲明就百年前排華事件道歉的灣區市長。

華人 華裔 中國

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