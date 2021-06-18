臀腿多處遭砍 金山94歲華裔婆婆預計今出院

婆婆遭砍之後在病床上的照片。（CYC提供）

舊金山 一名94歲的華裔婆婆在街頭遭砍傷，事件引起全城震驚。據悉婆婆當時受的傷包括有手部和臀部和腿上的刀傷，拉傷，還有在跌倒的時候撞傷頭部。婆婆情況穩定，住院兩日之後預計在今日（6月18日）出院。

案發在6月16日周三的早晨，94歲的名為Anh (Peng) Taylor的越南 華裔婆婆，在舊金山的田德隆北部區域Post街頭被砍了許多下，路人報警之後婆婆被送院搶救。警方在當時形容婆婆能夠「生還」，即沒有生命危險。

負責為受害者提供支援的舊金山社區青年中心（CYC）的行政主任溫靜婷表示，婆婆的手部受傷腫脹，在16日、17日兩天的住院治療之下，預計18日就可以出院。她也透露，通過外甥女的轉述，婆婆也感謝公眾對她的關心和支持，知道許多民眾、社區、政界官員都有發聲，心繫她的健康。

婆婆的親友也已經成立了眾籌募捐的網站，幫助婆婆負擔醫療等費用。網址是https://www.gofundme.com/f/help-peng-with-her-medical-bills。截至17日晚間捐款數已經接近4000元。據悉婆婆並沒有領取醫療健康保險福利，因此社區青年中心也在幫忙協調。

婆婆的姓氏是Taylor，但據悉她是越南華僑，能夠說粵語和少量的越南語。綜合媒體報導，婆婆已經在舊金山居住了超過40年，丈夫生前是退伍軍人，已經在兩年前過世。負責在跟傳媒接洽的外甥女是白人。

案發之後，35歲的嫌犯考伊奇（Daniel Cauich）立即被捕。同時他的過往的犯罪歷史也被傳媒挖出，被指是一個「累犯」，但是卻未被關押，而是放到了街上。因此爭議的焦點再次牽扯到了舊金山地方檢察長博徹思（Chesa Boudin）的身上。

考伊奇曾經被起訴謀殺罪名，同時在2020年也是連串入屋盜竊案的嫌疑人，這些事件都有新聞記錄。據信他在刺傷94歲婆婆的時候，是等候審判的期間，腳上仍然帶著電子腳銬（ankle monitor）。

社交媒體上許多團體和個人都直接向博徹思開炮，包括警察 工會（POA）等，都直指博徹思未有盡責起訴罪犯，讓事件成為罷免運動的新武器。

博徹思辦公室則反擊，表示地檢處對於嫌犯考伊奇已經發起多個重罪起訴，同時要求法庭收押他，但是法官卻未有聽取地檢處的意見，將考伊奇釋放。同時地檢處的聲明也抨擊警察工會散布謠言。