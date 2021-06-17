我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

仇恨犯罪？舊金山94歲華裔婆婆遭砍 臀腿多處刀傷

送旅遊票券、開兩倍價格…房市火熱 買家出奇招搶屋

非裔民權領袖傑克遜訪金山會亞裔 推族裔團結

記者李晗／舊金山報導
1983年，傑克遜來到舊金山，為陳果仁爭取公義。（本報檔案照片，讀者提供）
1983年，傑克遜來到舊金山，為陳果仁爭取公義。（本報檔案照片，讀者提供）

著名的非裔民權領袖、牧師傑西．傑克遜（Jesse Jackson）造訪舊金山，展開為期三天的活動，傑克遜此行的目的是為推動亞裔、非裔相互之間的族裔團結。

傑克遜生於1941年，在1960年便開始參與民權運動，並且在1980年代兩度參選總統。對於舊金山社區而言，傑克遜曾經在陳果仁（Vincent Chin）命案之後，與陳母一起在舊金山出席活動，為陳果仁事件發聲，爭取公義。

傑克遜在6月16日周三時接受中文媒體採訪時表示，川普時代有許多對於中國的污名化語言，因此導致在美華裔、亞裔社區蒙受攻擊。他指出，他在60年代推動的「彩虹促進」（Rainbow PUSH）運動，意味著各個族裔、各個膚色的人都應團結在一起，對抗歧視和不公。

本次傑克遜的舊金山行程還包括周四（今）在金美輪堂（Cameron House）的論壇，以及6月18日周五在花園角的集會活動。活動的海報上也有將佛洛依德（Floyd George）與陳果仁的照片放在一起。

所謂的陳果仁命案，指的是一樁震驚全美的暴力凶殺案。陳果仁生於中國廣東，是一名孤兒，後來被一對華裔移民夫婦收養，在美國長大。1982年，當時美國反日情緒高漲，27歲的陳果仁在底特律與兩名白人發生爭執，有說法稱當時陳果仁被視為是日本人，遭到歧視挑釁。爭執期間陳果仁遭到毒打，隨後死亡。事件引起種族仇恨、仇視亞裔的巨大爭論，也因為案件的「輕判」，掀起了亞太裔在美國的民權運動。

1983年，傑克遜與陳果仁的養母陳余瓊芳（Lily Chin），以及眾多舊金山社區人士都有在舊金山華埠舉行活動，為陳果仁爭取公義。根據照片可見，時任亞洲法律聯會的律師、後來的舊金山市長李孟賢都有出席活動。

將近40年之後的今天，前市議員鄧式美，前華協中心行政主任方小龍，以及中華文化中心、華人進步會再次組織了這個活動。華人進步會的資深顧問陳小焱表示，本次的系列活動雖然大家說著不同語言，有著不同膚色，但是傳遞的信息都是一樣的，就是希望推動族裔團結。

前華協中心行政主任方小龍（左一）、傑克遜牧師（左二）、前市議員鄧式美（左三），以...
前華協中心行政主任方小龍（左一）、傑克遜牧師（左二）、前市議員鄧式美（左三），以及彩虹促進的代表Butch Wing，一起出席為期三天的活動。（記者李晗/攝影）
民權領袖傑克遜來到舊金山一連三日參加活動。（記者李晗/攝影）
民權領袖傑克遜來到舊金山一連三日參加活動。（記者李晗/攝影）

舊金山 美國 亞裔

上一則

金山華翁公交車遇襲 嫌被控多項重罪…未含仇恨犯罪

下一則

加州聖荷西市長提案控槍 讓擁槍者承擔槍枝暴力責任

延伸閱讀

舊金山召喚遊客 叮叮車9月上路 8月試行免費

舊金山召喚遊客 叮叮車9月上路 8月試行免費
金山全面重啟 招喚遊客回歸 叮叮車9月上路 8月免費試乘

金山全面重啟 招喚遊客回歸 叮叮車9月上路 8月免費試乘
金山重啟首日 亞裔縣警長巡邏華埠 力保治安

金山重啟首日 亞裔縣警長巡邏華埠 力保治安
多個團體商家組「團結舊金山」 提供遇歧視長者庇護所

多個團體商家組「團結舊金山」 提供遇歧視長者庇護所
舊金山芬太尼濫用嚴重 急診室1天至少處理10例

舊金山芬太尼濫用嚴重 急診室1天至少處理10例

熱門新聞

許小姐家中的兩把手槍。（許小姐提供）

舊金山劫匪破門行搶 華裔女持雙槍防衛

2021-06-12 17:01
臉書宣布，只要工作性質允許，員工可申請遠距上班。(美聯社)

臉書：搬家遠距上班 可能調降薪資

2021-06-10 11:47
加州15日全面重開，大部分場所與活動的防疫規定都解除。（Getty Images）

加州15日迎接重開 8項須知要注意

2021-06-15 00:15
為配合加州下周全面重開，加州職業安全與衛生廳決定再度修改口罩令。（美聯社）

加州政府急轉彎 撤銷職場須續戴口罩規定

2021-06-11 01:17
企業強迫員工重回辦公室，可能造成人才出走。（Getty Images）

蘋果強制員工回公司上班 引發內部反彈

2021-06-11 15:25
數位疫苗接種認證系統可避免攜帶紙本疫苗卡的不便。（美聯社）

加州推數位「疫苗認證」 紐森：非疫苗護照、不強迫用

2021-06-16 00:22

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
參眾兩院通過6月19日「6月節」為聯邦假日

參眾兩院通過6月19日「6月節」為聯邦假日

美俄峰會結束 普亭兩項宣布讓緊張關係現趨緩曙光?

美俄峰會結束 普亭兩項宣布讓緊張關係現趨緩曙光?
球星C羅這一動作 可口可樂市值蒸發40億元

球星C羅這一動作 可口可樂市值蒸發40億元
台灣長者接種AZ疫苗 2天11死

台灣長者接種AZ疫苗 2天11死
Delta變種病毒來勢洶洶 南非至深圳同航班32人確診

Delta變種病毒來勢洶洶 南非至深圳同航班32人確診