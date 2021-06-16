加大新規：師生返校須打疫苗 有健康、宗教理由者可免

加大防疫政策大轉彎，計畫強制要求所有學生教職員接種疫苗。（Getty Images）

加大（UC）防疫政策大轉彎，計畫要求所有學生、教師和職員秋季開課前必須接種新冠疫苗 ，推翻了4月宣布的建議政策。

加大董事奧克利（Eloy Oritz Oakley）透露，總校長德瑞克（Michael Drake）「計畫強制要求學生教職員接種疫苗」。

加大4月宣布的政策建議，只有在美國 食品藥物管理局（FDA ）完全批准三種疫苗中至少一種後，才會強制要求學生教職員接種疫苗。美國目前使用的三種疫苗是經過FDA緊急授權上市，還未完全獲得FDA批准。FDA何時會完全批准這三種疫苗仍未知。

加大14日晚上發表聲明表示，校方諮詢了教職員和學生健康中心主管，他們「強烈支持」採取盡可能提高校園衛生安全的措施。有鑑於此，並考慮到FDA最終會完全批准疫苗，加大決定採取強制要求接種疫苗的政策，以便學生教職員在秋季開課前有足夠的時間接種。

本身是醫師的德瑞克4月時已強烈表達支持疫苗接種政策。他說：「接種新冠疫苗是人們保護自己、家人、朋友和校園重要的一步，同時可以協助終結疫情。」

加大10所分校共有超過28萬名學生和22萬7000名教職員，秋季將重返校園恢復面授教學。加大已表示，有健康和宗教理由的學生可以享有疫苗接種豁免權。

不過，部分工會領袖認為，這項規定必須透過共同協商來決定，不應該由校方單方面強加。

美國州縣市雇員聯盟（American Federation of State, County and Municipal Employees，簡稱AFSCME）Local 3299分會發言人史坦豪斯（Todd Stenhouse）說：「話雖如此，我們仍然非常支持疫苗接種，也鼓勵我們的會員接種。」

加州另一大學系統州大（CSU）14日表示，他們仍然計畫等候FDA完全批准疫苗後，才會強制要求學生教職員接種疫苗。州大發言人烏倫坎普（Michael Uhlenkamp）說：「我們會在秋季開課前繼續評估情勢。」

另外，史丹福大學也計畫強制要求學生在秋季開課前接種疫苗。