我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台新冠增18死、本土確診167例 陳時中：雙北穩定

加州大學新規：師生返校須打疫苗 有健康、宗教理由者可免

加大新規：師生返校須打疫苗 有健康、宗教理由者可免

編譯組／綜合15日電
加大防疫政策大轉彎，計畫強制要求所有學生教職員接種疫苗。（Getty Images）
加大防疫政策大轉彎，計畫強制要求所有學生教職員接種疫苗。（Getty Images）

加大（UC）防疫政策大轉彎，計畫要求所有學生、教師和職員秋季開課前必須接種新冠疫苗，推翻了4月宣布的建議政策。

加大董事奧克利（Eloy Oritz Oakley）透露，總校長德瑞克（Michael Drake）「計畫強制要求學生教職員接種疫苗」。

加大4月宣布的政策建議，只有在美國食品藥物管理局（FDA）完全批准三種疫苗中至少一種後，才會強制要求學生教職員接種疫苗。美國目前使用的三種疫苗是經過FDA緊急授權上市，還未完全獲得FDA批准。FDA何時會完全批准這三種疫苗仍未知。

加大14日晚上發表聲明表示，校方諮詢了教職員和學生健康中心主管，他們「強烈支持」採取盡可能提高校園衛生安全的措施。有鑑於此，並考慮到FDA最終會完全批准疫苗，加大決定採取強制要求接種疫苗的政策，以便學生教職員在秋季開課前有足夠的時間接種。

本身是醫師的德瑞克4月時已強烈表達支持疫苗接種政策。他說：「接種新冠疫苗是人們保護自己、家人、朋友和校園重要的一步，同時可以協助終結疫情。」

加大10所分校共有超過28萬名學生和22萬7000名教職員，秋季將重返校園恢復面授教學。加大已表示，有健康和宗教理由的學生可以享有疫苗接種豁免權。

不過，部分工會領袖認為，這項規定必須透過共同協商來決定，不應該由校方單方面強加。

美國州縣市雇員聯盟（American Federation of State, County and Municipal Employees，簡稱AFSCME）Local 3299分會發言人史坦豪斯（Todd Stenhouse）說：「話雖如此，我們仍然非常支持疫苗接種，也鼓勵我們的會員接種。」

加州另一大學系統州大（CSU）14日表示，他們仍然計畫等候FDA完全批准疫苗後，才會強制要求學生教職員接種疫苗。州大發言人烏倫坎普（Michael Uhlenkamp）說：「我們會在秋季開課前繼續評估情勢。」

另外，史丹福大學也計畫強制要求學生在秋季開課前接種疫苗。

疫苗 FDA 美國

上一則

金山全面重啟 招喚遊客回歸 叮叮車9月上路 8月試行

下一則

格林、里拉德 將代表美國男籃參戰東京奧運會

延伸閱讀

加州推數位「疫苗認證」 紐森：非疫苗護照、不強迫用

加州推數位「疫苗認證」 紐森：非疫苗護照、不強迫用
台驚傳2老人打完AZ疫苗死亡 台中衛生局調查中

台驚傳2老人打完AZ疫苗死亡 台中衛生局調查中
討疫苗、要紓困 蔡蘇臉書被灌爆

討疫苗、要紓困 蔡蘇臉書被灌爆
加大系統秋季學期恢復面課 前題須完成疫苗接種

加大系統秋季學期恢復面課 前題須完成疫苗接種
降低群聚 台灣多地採日本「宇美町式」打疫苗

降低群聚 台灣多地採日本「宇美町式」打疫苗

熱門新聞

許小姐家中的兩把手槍。（許小姐提供）

舊金山劫匪破門行搶 華裔女持雙槍防衛

2021-06-12 17:01
臉書宣布，只要工作性質允許，員工可申請遠距上班。(美聯社)

臉書：搬家遠距上班 可能調降薪資

2021-06-10 11:47
加州15日全面重開，大部分場所與活動的防疫規定都解除。（Getty Images）

加州15日迎接重開 8項須知要注意

2021-06-15 00:15
為配合加州下周全面重開，加州職業安全與衛生廳決定再度修改口罩令。（美聯社）

加州政府急轉彎 撤銷職場須續戴口罩規定

2021-06-11 01:17
企業強迫員工重回辦公室，可能造成人才出走。（Getty Images）

蘋果強制員工回公司上班 引發內部反彈

2021-06-11 15:25
DoorDash華裔執行長徐迅去年年薪逾4億，為舊金山執行長中之冠。(美聯社)

4.1億年薪 DoorDash華裔執行長徐迅 居舊金山CEO之冠

2021-06-08 17:31

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
紐約法拉盛華裔男女遭拋屍賓州 女死者華社活躍人士

紐約法拉盛華裔男女遭拋屍賓州 女死者華社活躍人士
石正麗接受「紐時」採訪 否認武漢實驗室外洩病毒

石正麗接受「紐時」採訪 否認武漢實驗室外洩病毒
抽血分析：美國新冠確診首例前 5州已有民眾染疫

抽血分析：美國新冠確診首例前 5州已有民眾染疫
印度神童預言又成真了…英6月20日後發生「嚴重大事」

印度神童預言又成真了…英6月20日後發生「嚴重大事」
不認俄中密約？普亭：對中國準備武統台灣一無所知

不認俄中密約？普亭：對中國準備武統台灣一無所知