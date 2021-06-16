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金山全面重啟 招喚遊客回歸 叮叮車9月上路 8月試行

記者李晗 / 舊金山報導
華埠也已經有不少的遊客在街頭。（記者李晗 / 攝影）
華埠也已經有不少的遊客在街頭。（記者李晗 / 攝影）

舊金山是知名旅遊城市，疫情前旅遊業對於本地經濟的貢獻更是十分重要。趁著加州宣佈全面重啟的時機，舊金山也緊隨腳步重啟，宣佈「叮叮車」（Cable Car）將會陸續回歸，招攬遊客歸來。

6月15日，就在全面重啟的第一天，舊金山市長布里德（London Breed）宣佈遊客鐘愛的叮叮車將會在9月時回歸。當天發佈會的選址，就是在叮叮車的一個站點，靠近舊金山的漁人碼頭（Fisherman’s Wharf）。

所謂叮叮車，就是舊金山街頭可以見到的軌道列車，像是Powell-Hyde線路，或者是Powell-Mason線路。因為線路幾乎都是經過知名的景點，甚至可以在高處遠眺許多城市風光，因此成為遊客們熱衷搭乘的交通工具。

布里德說，沒有叮叮車的舊金山就不是舊金山，強調叮叮車的回歸，就是舊金山正在復甦和反彈的最新跡象。她說隨著舊金山重新開放，也體現了本地居民和企業在過去一年中做出的犧牲和努力，以及舊金山在全國主要城市中疫苗接種率最高的優秀成績。

「遊客即將會再次造訪舊金山，並體驗舊金山，我們知道乘坐叮叮車總是遊客們想要做的事情。」她說。

雖然叮叮車9月才會正式回歸，現在還需要做很多的前期測試準備工作，但是從8月的第一周開始，舊金山將會試行叮叮車。交通局將允許公眾搭乘叮叮車，並給市府主管部門提供反饋意見，屆時叮叮車將不需要車票就能免費搭乘。一般而言，叮叮車雖然熱門，但是搭乘一次並不便宜，成人票價單程是八元。

叮叮車不會直接經過華埠，但是會經過華埠的外圍。15日重啟當天，在華埠也已經有不少的遊客在街頭。華裔民眾依然大多都還是「乖乖」戴著口罩。遊客生意對於華埠小商業而言非常重要，不少的禮品店、餐廳食肆都依靠遊客的消費。推動華埠的旅遊和消費的運動也一直在市府和民間持續進行。

如果想要進一步了解叮叮車的最新情況，可以登錄網址：https://www.sfmta.com/about-us/contact-us/email-and-text-alerts，訂閱交通局的最新消息。

市長布里德（左二）與市府官員一起宣佈叮叮車將會在8月試行，9月回歸。（視頻截圖）
市長布里德（左二）與市府官員一起宣佈叮叮車將會在8月試行，9月回歸。（視頻截圖）

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