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加州推數位「疫苗認證」 紐森：非疫苗護照、不強迫用

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加州推數位「疫苗認證」 紐森：非疫苗護照、不強迫用

編譯組／沙加緬度15日電
數位疫苗接種認證系統可避免攜帶紙本疫苗卡的不便。（美聯社）
數位疫苗接種認證系統可避免攜帶紙本疫苗卡的不便。（美聯社）

隨著加州本周全面重開，解除大部分防疫規定，加州州長紐森（Gavin Newsom）再次表示，州政府很快就會推出數位疫苗接種認證系統。

這類俗稱「疫苗護照」（vaccine passport）的數位衛生證書，最近成為人們爭論的話題。反對者提出隱私和公平性問題，支持者則認為，數位證書可以加強公共安全、加速經濟復甦。

拜登政府已表示，不會開發聯邦疫苗護照系統，但允許私人企業或地方政府自行開發，或可要求民眾提供疫苗接種證明。

美國包括佛羅里達州和德州在內的數個州，已明令禁止或限制發行數位疫苗接種證書，禁止企業或地方政府要求民眾出示證明，或禁止個人強制使用，其他州則未表態。

州長紐森表示，加州很快就會推出數位疫苗接種認證系統。（美聯社）
州長紐森表示，加州很快就會推出數位疫苗接種認證系統。（美聯社）

紐森14日在出席舊金山一項活動時謹慎地說：「這個認證系統不是疫苗護照，也不是一項強制規定，它只是紙本疫苗卡的電子版本。我們接下來幾天會對這個系統做出更多說明。」

紐森表示，這個系統目的在方便民眾，可將疫苗卡儲存在手機中，不需要隨身攜帶。

使用加州疫苗認證系統，用戶可能需要在手機上下載應用程式、開設帳戶、上傳疫苗接種資料或新冠病毒檢測結果，然後在參加活動或進入特定場所時出示QR碼。

加州官員表示，這個系統是自願性質，州政府不會要求民眾必須出示疫苗接種證明才能參加活動，但部分雇主和商店可能會要求雇員和顧客出示證明。例如，愈來愈多體育場和表演場地要求民眾出示疫苗接種證明，加州也規定，超過5000人參加的大型室內活動必須出示疫苗接種證明或陰性檢測結果，部分郵輪公司也要求乘客必須完成疫苗接種才能上船。

美國目前已推出數位疫苗認證系統的只有紐約州和夏威夷州。紐約州的認證系統在設計上與加州計畫的類似，商店可透過掃描民眾手機的QR碼，來確認民眾是否已完成疫苗接種或是否有陰性檢測結果；夏威夷推出的島際護照系統，可以讓居民在前往另一個島時，免除必須再做檢測或隔離的麻煩。

多個國家已經推出或正在開發疫苗護照系統，其公民可以使用疫苗護照進入商店、旅遊、參加球賽和其他活動。歐盟（European Union）最近批准了一種新的數位疫苗接種旅遊證書，人們可以在無需隔離或接受額外檢測的情況下，在歐洲各國之間旅行。這個系統7月1日起將在歐洲27國正式開始使用。

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