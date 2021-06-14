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最新研究：居家避疫並未傷害加州經濟

編譯組/加州13日電
最近研究報告顯示，新冠疫情期間採取的管制措施並沒傷害到加州經濟發展。(Getty Images)
最近研究報告顯示，新冠疫情期間採取的管制措施並沒傷害到加州經濟發展。(Getty Images)

洛杉磯加大安德森預測中心 (the UCLA Anderson Forecast) 最新發表的研究報告顯示，新冠疫情期間採取的管制措施如居家隔離等，並沒傷害到經濟發展。根據這項報告，瘟疫期間，管制鬆散的一些州，經濟表現上並沒有優於採取嚴格管制的州。加州於新冠疫情期間，採取嚴格安全管理制度。

安德森預測中心主任尼可斯伯格 (Jerry Nickelsburg) 說，反對嚴格管制的人士認為，衛生局疫情期間安全管理措施，傷害經濟復甦，可是研究發現結果正好相反。

根據安德森中心研究結果，美國各大州中，採取疫情間嚴格管理措施的州，經濟復甦表現上與一些管理鬆懈的州一樣，甚至更好。所謂經濟表示是以州內生產總值衡量。

2020年疫情期間，加州採取嚴格管理，其經濟萎縮程度低於佛羅里達州與德州。佛州與德州疫情間採取鬆懈管理政策。瘟疫期間，管理最嚴格的州應屬華盛頓州，可是華州疫情期間的生產總值萎縮程度為各大州中最低者。

尼可斯伯格指出，北歐情形相當類似，瑞典沒有採取疫情期間特別安全管理措施。可是相較於其他北歐國家，瑞典的新冠感染病例高出挪威、芬蘭、丹麥四倍。挪威、芬蘭、丹麥採取嚴格管理，這三個北歐國家的經濟表現與瑞典類似。所謂經濟表示是以全國生產總值來衡量。

尼可斯伯格說，疫情期間的管理措施包括關閉商店，這當然會影響經濟發展。可是這些安全管理措施同時協助民眾評估各種消費活動的安全性。

他說，實施管理措施的州，民眾對於安全行為有較清楚的概念。沒有實施居家隔離或關閉商店的州，民眾必須自行決定，有些人甚至完全停止上市購物。

根據報告，加州生產總值沒有遭到太大衝擊，主因是加州流失的工作泰半屬於人際來往頻繁的行業，如教育、旅遊業、零售業、醫療業，以及社工服務等。加州疫情期間，這些相關行業的工作流失量高達75%。

此期間，科技公司員工可以居家遠距工作，工作流失情形輕微，這種經濟環境在疫情期間保護加州經濟，加州重啟後甚至加快經濟復甦。研究發現，舊金山、矽谷、東灣從去年12月到今年3月的工作成長情形優於全國。

由於許多民眾保住工作，加州房地產業更為興旺。尼可斯伯格說，低利率加上高薪員工保住工作，造成房屋需求量大增。

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