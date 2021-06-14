加州6.15重啟 有人雀躍萬分 有人難以適應

加州即將重啟，有人迫不及待、也有一些民眾一時感到很難適應這種轉變。(Getty Images)

加州 從周二 (6月15日起）將重啟回到類似新冠瘟疫前的正常情況。居家隔離了一年半，有些人雀躍萬分，迫不及待。也有一些民眾一時感到很難適應這種轉變。無論如何，完全接種疫苗 民眾從15日起將可無需戴口罩，前往超市購物，或到餐廳吃飯，在酒吧與朋友共享啤酒，前往電影院 觀賞電影。

室內、室外活動容納量限制也將取消。民眾也可無需戴口罩，回到健身房鍛鍊身體。目前著名的遊樂場所如聖他克拉拉市的大美樂園 (Great America) 或是南加州安納罕 (Anaheim) 的迪斯尼樂園遊客容量限制於三分之一以下，15日起也將恢復正常營業。

2020年3月美國新冠瘟疫爆發時，加州最先採取居家隔離。然而即使目前新冠感染率為全國最低者，加州全面重啟落後於許多州之後。灣區金寶市菸草店員工沙維 (Ali Shaivi) 說，加州事事落後，他早已不戴口罩了。

加州半年前新冠疫情嚴峻，死亡人數極速飆高，隨後由於高效率的疫苗接種，加上恢復健康新冠患者身體產生的免疫力，加州新冠病毒感染率急速下跌。目前45%的加州人已完全接種疫苗。

舊金山加大傳染病學專家盧瑟福醫師 (Dr. George Rutherford) 表示，雖然聯邦疾病防治局 (CDC) 已在上月宣布，接種疫苗民眾可免戴口罩，加州決定延期採取類似規定，讓民眾更多時間完成接種疫苗。他說，目前情況應該很安全。

有關監視民眾接種疫苗情況，加州將採取榮譽制(honor system)，此即民眾根據他們是否已接種疫苗，自行決定是否戴口罩。，然而商店與活動主辦單位，仍有權利確認民眾是否已接種疫苗。其他州如紐約州則採取手機檢驗方式。

民眾購物從15日起將恢復到瘟疫前情況。加州Safeway連鎖超市從15日起將允許民眾購物時免戴口罩。Relay’s 發言人米諾爾 (Chelsea Minor) 表示，目前正評估15日開始展開的各項變動。Relay’s 旗下包括Nob Hill 連鎖超市等。內華達州的Relay’s 旗下商店顧客從上個月起，即無需戴口罩。

與其他州一樣，加州的標靶 百貨 (Target) 允許已接種疫苗顧客免戴口罩。標靶百貨試穿室亦將重新開放，讓顧客試穿衣服。可是發言人哈波 -巴多 (Brian Harper-Tibaldo) 說，目前店內裝設的六呎距離線，以及收銀台旁的透明屏障仍將繼續維持一陣子。

一般電影院如金寶市的Pruneyard電影院將全面開放，不再採取一半觀眾容納量限制。Pruneyard電影院東主表示，他們將會繼續採取各種安全措施，維護觀眾與電影院員工的健康安全。