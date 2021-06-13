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醫師上門 107歲華翁在家打疫苗 創金山最年長紀錄

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醫師上門 107歲華翁在家打疫苗 創金山最年長紀錄

記者李晗 / 舊金山報導
107歲的吳石垣，在醫師上門的情況下終於接種了新冠疫苗。（記者李晗 / 攝影）
107歲的吳石垣，在醫師上門的情況下終於接種了新冠疫苗。（記者李晗 / 攝影）

一名107歲的華裔老翁，在舊金山的家中完成了兩針的新冠疫苗接種。這是舊金山推出了醫師「上門」（Homebound）接種服務以來，最年長的一位人士在家中接種。

6月12日，107歲的吳石垣（Shek-Woon Ng）在內日落區的家中接種了第二針的疫苗。因為年事已高，吳石垣現在需要使用輪椅，行動不便。縱使他早早已經符合接種資格，但是卻遲遲未能夠出門、去到疫苗站接種。

由安老自助處、美亞醫療（AAMG）以及多個公務部門和社區機構一起發起的這個「上門」接種項目，專門到行動不便的老人家中為他們接種疫苗。吳石垣就是其中的受惠者之一。

接種之後，醫師、社工與吳石垣一家合影。（記者李晗 / 攝影）
接種之後，醫師、社工與吳石垣一家合影。（記者李晗 / 攝影）

當天一名醫師和一位社工代表一起，前往吳石垣的家中。整個接種過程也都非常順暢，吳石垣的妻子、兒子也都在一旁幫忙。接種之前，義工醫師海勒（Meredith Heller）向家人講述了疫苗的簡單情況，同時可能會帶來的手臂痛、感冒發燒症狀等的副作用。接種之後，醫師和社工留在現場觀察了15分鐘才離開。

義工醫師海勒表示，能夠幫助這位107歲的長者接種，她很激動。

吳石垣的兒子吳秉力（Jonathan Ng）表示，父親身體一直很健康，但是晚年行動不便，所以一直未能夠接種疫苗。他表示，母親和自己都早早接種，只剩下父親未能接種。他感謝這個「上門」接種的服務，能夠讓父親也獲得新冠疫苗的保護，同時他也呼籲更多的長者也可以獲得接種，希望父親的這個事情可以起到鼓勵的作用。

吳石垣超過百歲，身體一直很好，經歷也充滿傳奇色彩。他是加州首個獲得執照的華裔針灸師，同時也是首批在美國獲得東方醫學博士的醫學生。兒子吳秉力說，父親以前在華埠的都板街有診所，身體很健康，一直工作到99歲才退休，晚年則大多留在家中。當天打的是第二針，吳秉力說父親在5月打第一針疫苗的時候的副作用就是會比較累，睡覺睡多了一些。

據悉，整個上門接種服務的項目大約幫助了舊金山100多位的老人家，其中有許多是華裔，也有其他不同族裔。根據舊金山衛生局的數字，全市65歲以上的長者中，至少打了一針的接種率已經高達90%。

如果家中有其他行動不便的長者，需要醫師上門打疫苗，民眾可以聯絡安老自助處，撥打(415) 677-7600，留下自己的信息和聯絡方式。

吳石垣是加州首個獲得執照的華裔針灸師。（記者李晗 / 攝影）
吳石垣是加州首個獲得執照的華裔針灸師。（記者李晗 / 攝影）

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