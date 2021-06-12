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加州疫苗樂透 灣區5居民中獎 各獲5萬元獎金

編譯組／綜合11日電
加州最新的疫苗彩票中獎者，灣區占五名，各獲5萬元。(美聯社)
加州最新的疫苗彩票中獎者，灣區占五名，各獲5萬元。(美聯社)

獎勵加州居民接種COVID-19疫苗的彩票11日第二次抽獎中，有五位灣區居民被選中，將各獲得五萬元的獎金。

州長紐森(Gavin Newsom)幫著宣布了從近2200萬金州居民中抽出的最新15名獲獎者。民眾只要接種了一劑疫苗，就自動有資格獲得總共1億1650萬美元的獎品和獎金，包括將在下周二抽獎的150萬元大獎。

灣區的獲獎者有來自聖他克拉拉縣兩名，來自聖馬刁縣一名，來自阿拉米達縣一名和來自舊金山一名。三位從中谷來的獲獎者分別來自沙加緬度、佛萊斯諾和克恩縣。

加州的疫苗獎勵計畫被稱為「Vax for the Win」，是全國最大的彩票式贈品，旨在鼓勵謹慎小心的居民接受疫苗注射。加州居民接種疫苗的比例在全美名列前茅，超過七成的成年人至少部分接種了疫苗。但是加州的某些特定地區，特別是在中谷和北部俄勒岡州邊界地區的縣份，疫苗接種率仍然很低。

擁有令人瞠目結舌的760億元預算盈餘的加州，上周五宣布了30名接受五萬美元中獎者中的前15名，本周五宣布後半部分。

官員們還為新接種疫苗的人發放了共1億元的50元預付卡或雜貨卡。但大贏家將在下周二宣布。十名幸運的接種者將被選中，每人將獲得150萬元。即便在加州殘酷的房地產市場，這筆錢也足以購買一套房子。

紐森政府稱，與一周前相比，疫苗接種量增加了13%。自Vax for the Win啟動以來，已有200萬劑疫苗注射進了居民的手臂。

17歲的古鐵雷斯（Nancy Gutierrez）上周作為第一批接種疫苗的贏家之一獲5萬元，他的家人稱不敢相信。她的獎金將被存入一個儲蓄賬戶直到她成年。

「我現在相信這是真的了」，她開玩笑說，盯著一張寫有她名字的巨大支票。「我鼓勵每個人都去接種疫苗」。

除了錢和雜貨卡之外，紐森還宣布Chipotle和Taco Bell將在6月15日贈送免費餐點。一些包括金州勇士在內的運動隊，也將在其商品上給予折扣。

州長敦促未接種疫苗的加州人在接下來的幾天裡趕緊去打第一針，以便有機會贏得一個百萬現金大獎。

疫苗 加州 紐森

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