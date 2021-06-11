加州政府急轉彎 撤銷職場須續戴口罩規定

為配合加州下周全面重開，加州職業安全與衛生廳決定再度修改口罩令。（美聯社）

加州 職場監管單位一周內兩度改變對口罩 令的立場，9日晚上決定撤銷一項具有爭議的規定，以便有更多時間制定更接近州長紐森（Gavin Newsom）6月15日重開承諾的規定。

加州職業安全與衛生廳（California Occupational Safety and Health Administration，簡稱Cal/OSHA）標準委員會上周修改口罩令，規定勞工在職場必須繼續佩戴口罩，除非同一空間所有工作人員都已完成疫苗 接種。Cal/OSHA的新口罩令明顯與美國疾病防治中心（CDC）新指南和加州將取消所有口罩規定的計畫相反。

Cal/OSHA標準委員會9日晚上投票一致通過撤銷新口罩規定。主席湯瑪斯（David Thomas）表示，他們的目標是將這項職場口罩規定修改到可以「與CDC指南和加州衛生廳政策一致，讓大家有相同的準則可以遵循，才不會不合時宜，這就是意義所在。」

Cal/OSHA標準委員會只表示，會努力使職場規定和公共衛生指南更加一致，但未提及他們下周可能做出哪些改變。

不過，Cal/OSHA副衛生處長柏格（Eric Berg）表示，公共衛生指南一般會允許已接種疫苗者在室內免戴口罩，在戶外也只有參加大型活動時才需要戴。根據這些規定，柏格說：「已接種疫苗者在工作時可以不戴口罩。」

加州衛生官員亞拉貢（Tomás Aragón）9日稍早在一場匆忙安排的特別會議上，向Cal/OSHA標準委員會表示，加州下周將對已接種疫苗者解除大部分口罩令，但所有民眾在大眾交通工具、學校教室、醫療單位、監獄、遊口收容所等特定場所，仍必須佩戴口罩。未接種疫苗者在室內公共場所也必須繼續佩戴口罩，個別商店也有權要求入店顧客佩戴口罩。

加州商業組織表示，在加州下周全面重開後，Cal/OSHA上周宣布的新口罩令會使企業營運變得更困難。

加州大型企業聯盟Phylmar Regulatory Roundtable會長克利利（Helen Cleary）說：「雇主無法在高度不確定性的情況下做計畫。我們對這種混亂狀況感到失望和沮喪。」

在Cal/OSHA標準委員會9日晚上進行投票之前，包括加州零售商協會（California Retailers Association）、製造業、農業、旅遊業和其他行業的代表組織，呼籲紐森發布緊急令，立即撤銷Cal/OSHA的新口罩令。

這些商業代表組織表示，新口罩令會阻礙雇主重新招聘和重開，而且會讓公眾認為疫苗並非真的有效。