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查克柏格計畫：臉書明年至少半年遠程工作

編譯組／綜合10日電
臉書執行長查克柏格計畫明年至少有一半的時間遠程工作。(美聯社)
臉書執行長查克柏格計畫明年至少有一半的時間遠程工作。(美聯社)

臉書Facebook正在為員工提供更多在辦公室以外工作的靈活性。執行長查克柏格（Mark Zuckerberg）正對此以身作則付諸實踐。

發言人證實，這位執行長9日在備忘錄中告訴員工，他計畫明年至少有一半的時間用於遠程工作。華爾街日報報道，查克柏格寫道：「我發現遠程工作給了我更多空間思考長期事宜，並幫我更多地與家人在一起，這使我的工作更令人愉快，更有成效」。

臉書9日表示，如果工作性質適合，公司將允許各個級別的員工均申請遠程工作。想回辦公室的員工也可以靈活機動，但將鼓勵他們至少花一半的時間在辦公室，而且一年中將允許他們在遠程地點最多工作20個工作日。

臉書還將逐步擴大跨境遠程工作的能力，將於下周從希望由美國轉移到加拿大，由歐洲或中東的任何地方轉移到英國的員工開始。

查克柏格此前曾表示，他預計在未來10年內，至少有一半員工員工將完全遠程工作。

隨著超過一半的美國成年人完成了疫苗接種，及經濟的近一步重開指日可待，許多率先轉向遠程工作的矽谷公司現在正在考慮如何，及到何種程度，來重新開放辦公室。

推特公司已同意員工，只要工作性質允許，可以永遠保持遠程工作狀態。而Google則要求員工從今年9月起在永久保持遠程工作、回到辦公室或轉換辦公地點三者之間做出選擇。

蘋果公司和UBER采取了更嚴格的政策，同樣也是從月份開始他們要求員工每周至少有三天回到疫情前的辦公室工作。

臉書 查克柏格 美國

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