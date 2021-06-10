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下周全面重啟後 加州遵循聯邦新口罩令

編譯組／綜合9日電
加州衛生廳正式宣布，6月15日起將遵循CDC指南實施新口罩令。（Getty Images）
加州衛生廳正式宣布，6月15日起將遵循CDC指南實施新口罩令。（Getty Images）

加州衛生廳9日正式宣布，加州在下周解除重開分級制後，將遵循聯邦最新指南更新口罩令。

美國疾病防治中心（CDC）最新公布的口罩指南建議，完成疫苗接種的民眾在大部分情況下無需戴口罩，除非個別商店或地方衛生局要求。必須佩戴口罩的例外場所包括：大眾交通工具、學校、托兒所、醫療單位和療養院。

加州衛生廳廳長加利（Mark Ghaly）9日在簡報會上說：「除了在部分聯邦與加州規定必須要戴口罩的場所之外，已完成疫苗接種的民眾可以不戴口罩進行日常活動。」

加利指出，還未接種疫苗的民眾進入室內，或參加如演唱會或球賽等大型戶外活動時，仍必須佩戴口罩或臉部遮蓋物。

加利表示，加州不會要求企業檢查沒戴口罩者的接種證明，如果企業不要求顧客出示疫苗接種證明，也不要求所有入店顧客都必須戴口罩，新口罩令的執行就有賴企業與顧客之間的「榮譽制度」（honor system）。

加利說：「商店東主必須張貼公告，要求還未接種疫苗的顧客戴上口罩。但如果有人不戴口罩進入商店或企業經營場所，則應將其視為自我證明已接種疫苗者。」

不過，在10月1日前，參加人數超過5000人的室內活動沒有享受這種榮譽制度的權利，主辦單位必須確認參加者已完成疫苗接種，或有72小時之內的陰性檢測證明。

至於加州遵循CDC新指南是否會影響加州職業安全與衛生廳（California Division of Occupational Safety and Health，簡稱Cal/OSHA）現行的口罩令，加利拒絕發表意見。Cal/OSHA規定，如果職場同一空間內有人還未接種疫苗，包括已完成疫苗接種者在內的所有人都必須戴上口罩。

加州9日更新的口罩令規定包括：

—除了參加擁擠的戶外活動，例如現場表演、遊行、街會、節日慶典、體育賽事或其他類似活動，完成疫苗接種者在戶外無需佩戴口罩；

—未接種疫苗者在參加上述戶外活動時，若無法與他人保持社交距離，則必須佩戴口罩；

—在住家以外的室內場所，例如大眾交通工具、學校、托兒所、醫療單位和療養院，無論是否已接種疫苗，都必須佩戴口罩。豁免情況包括：獨自在關閉的辦公室或房間工作、接受醫療或美容服務，以及明確獲得加州衛生廳豁免戴口罩者。

口罩 疫苗 加州

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