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慈濟募款助台灣抗疫 首波投入10億新台幣

記者李榮／聖荷西報導
慈濟啟動募款幫助台灣抗疫，並推出一比一等額捐贈。（慈濟基金會提供）
慈濟啟動募款幫助台灣抗疫，並推出一比一等額捐贈。（慈濟基金會提供）

台灣新冠肺炎（COVID-19）疫情升溫，5月中旬起出現新一波的高峰。為了協助台灣民眾度過嚴峻的疫情難關，慈濟基金會指出，已啟動防疫暨紓困計畫，預計首波投入10億新台幣（近3600萬美元）。而慈濟美國也啟動「故鄉有災疫，大家來關懷。台灣加油」的募款行動，凝聚美國僑界的愛心，協助台灣疫情降溫。

基金會指出，自疫情爆發後，慈濟立即啟動關懷機制，提供全台灣各警消、醫療、縣市政府各類防疫物資，並針對日益吃緊的醫療負擔，採購500台製氧機、30台呼吸器、搭建30座篩檢站、60萬快篩試劑、2萬件防護衣、8萬只N95口罩、15萬個防疫面罩等醫療類防疫物資，並感恩聯電公司捐贈160萬只手套。依據統計，慈濟已在台灣捐贈了95萬7千多件的防疫物資。

此外，慈濟志工也已在第一時間把物資送入各地醫院及第一線警消單位，同時針對受疫情影響的2萬5000多戶弱勢家庭，提供急難救助金，及生活所需的「安心生活箱」或「生活物資卡」。特別是在疫情居家的情況下，弱勢家庭學生轉為線上學習很具挑戰，慈濟也已提供5000台筆記型電腦及超過4萬個網路分享器，幫助學子能在家學習。

北加慈濟公關林美娟指出，美國疫情嚴峻時，台灣愛心物資不間斷地跨海送達，如今台灣陷入疫情危機，讓身在遠方的大家同心共濟，希望一起共度難關。本次募款行動已獲善心支持，每一元的善款都將得到等額捐贈（match），等於民眾的每一元捐款，都會倍增為兩元，「讓關懷台灣的愛心加倍增長，轉化為更多的防疫醫療用品與生活必須的紓困物資。」

慈濟表示，希望僑胞伸出援手，幫助台灣度過疫情。支票捐款請寄慈濟北加州分會，支票抬頭Tzu Chi，捐款用途國際賑災-台灣Disaster Relief-Taiwan，寄到2355 Oakland Rd. San Jose, CA 95131。網路捐款請到tzuchi.us或透過手機應用程式「一指積善(Tzu Chi Connect)」。詳情可電洽：408-457-6969。

台灣 疫情 防疫

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