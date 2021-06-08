划艇赴夏威夷遇險 加州馬連縣男聖他克魯茲外海獲救

德瑞莫獨自乘坐皮艇在海上拍下的狂風巨浪。（電視新聞截圖）

馬連縣划艇運動員德瑞莫（Cyril Derreumaux）日前從蘇沙利度（Sausalito）出發，試圖獨自划皮艇橫渡太平洋前往夏威夷 ，但是在聖他克魯茲 （Santa Cruz）外海遭遇巨浪被海岸防衛隊（U.S. Coast Guard）救起。

44歲的德瑞莫為這躺冒險籌畫了三年，5月31日終於從北灣蘇沙利度貝克堡碼頭（Fort Baker）碼頭出發，希望能在70天內成功橫渡到夏威夷。

然而，在狂風巨浪中於狹小船艙中度過一周的德瑞莫，5日在聖他克魯茲以西約54海哩處，決定放棄這次橫渡計畫。

德瑞莫表示，他從北灣出發後一直遇到問題，包括錨線纏在舵上、暈船、船上衛星導航系統顯示的方位不正確、12呎高的巨浪不停撞擊皮艇、高達45節（每小時45海里）的強風等。不過，一直到失去海錨，他才決定放棄這躺旅程。德瑞莫說：「在那之後，情況從糟變得更糟。」

和地面團隊商量後，德瑞莫5日晚上打電話向海岸防衛隊求救，直升機迅速出動，根據德瑞莫發出的照明彈，在40分鐘內找到他所在的位置。德瑞莫在一名潛水員的協助下登上直升機，飛往舊金山 國際機場。

德瑞莫的皮艇現在仍在海上漂浮，他希望在本周風浪平息後，協調有關單位尋回皮艇。德瑞莫說：「雖然很失望，但我做出的決定是正確的。這次行動顯示出我還未做好應付這些狀況的準備，或者說不是我缺乏準備，而是缺乏經驗，因為還沒有人嘗試過划艇橫渡海洋。」

不過，德瑞莫表示，他不會放棄計畫，很快會再度嘗試。

德瑞莫說：「如果未來三周內的條件允許，我會選擇再次出發。但是，我會先評估我的家人會因此承受多少壓力，特別是我的女友。看樣子，今年應該難以再次出發。」