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加州職場口罩新規 若全員打新冠疫苗可以免戴

編譯組／灣區4日電
加州職業安全與健康部門標準委員會投票通過職場口罩令規則，要求比CDC指南更嚴格，並將於未來幾周內執行。(圖為ABC7電視截圖)
加州職業安全與健康部門標準委員會投票通過職場口罩令規則，要求比CDC指南更嚴格，並將於未來幾周內執行。(圖為ABC7電視截圖)

加州職業安全與健康部門標準委員會(Cal/OSHA)3日投票通過職場口罩令規則，這些要求比CDC指南更嚴格，並將於未來幾周內執行。這些新規則主要包括：

1．何時須戴口罩？自6月15日開始，若室內職場有一人未接種疫苗，所有人都必須戴口罩。若每人都已接種，則無需戴口罩。除了參加1萬人以上活動之外，戶外不需戴口罩。加州現行規則是無論接種疫苗與否，每人都須戴口罩。委員會的新規將一直有效至2022年，委員會3日表示，這些措施是暫時性。

2．社交距離。室內工作人員必須保持至少6英尺距離，直至7月31日，即使他們已接種疫苗。這項要求也適用於超過1萬人以上的戶外活動。雇主可提供未接種疫苗職員呼吸面罩(respirators)，以避免社交距離要求，這項規則將於8月完全取消。

3．誰必須提供口罩？7月31日之後，雇主需要提供未接種疫苗員工口罩，例如N95口罩。商業團體表示，這項要求過於嚴格，並可能會佔用醫護人員設備。已接種疫苗員工可戴一般一次性或可重複使用口罩，無須呼吸面罩。

4．雇主如何確認員工已接種疫苗？委員會將要求雇主提供文件，以確認員工完全接種疫苗，但表示會公布有關特殊要求的具體常見問題解答。

5．新規定與近來CDC公布的指南相比如何？委員會規定更嚴格。CDC上月表示，完全接種疫苗民眾可不戴口罩且無須保持社交距離，因為感染風險小。但委員會認為，加州職場規定仍須配戴口罩。

6．規定是否會改變？委員會指出，將依照未來幾周的低確診率與疫苗施打情況，可能會改變規定。7人委員會中的3人小組次委員會將和委員會成員共同商討修訂。州長紐森也可發布行政命令，進一步放寬指導方針，但目前並未承諾會作出任何改變。紐森表示，這是一個獨立委員會，他承諾將與勞工團體與雇主合作討論規則。他強調，新冠未被消滅，也並未消失，尤其在密集環境中，如有數百名員工，其中許多人未接種疫苗，仍相當危險。

7．哪些團體支持新規定？包括勞工團體如「加州學校職員協會」(California School Employees Association)、「加州勞工聯盟」(California Labor Federation)，他們指出疫情尚未結束，口罩將有助於確保勞工安全。

8．誰反對新規？包括「加州商會」(California Chamber of Commerce)等超過60個商業團體，在委員會3日投票前，發出信函，表示新規太過嚴格且令人困惑，認為加州規定與CDC指南不一致，呼吸面罩太昂貴，其他規則要求也需要說明。

口罩 疫苗 加州

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