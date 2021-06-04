金山灣區官員聯合呼籲：秋季重新開放面授課程

灣區衛生官員希望新學年學校重新開放面授課程。(本報檔案照)

灣區 各地衛生官員代表，包括聖他克拉拉縣、阿拉米達、馬林縣、康曲柯士達縣、聖馬刁縣、納巴縣、聖他克魯茲縣、蘇拉諾縣，以及柏克萊市等多個縣市，3日早間聯合在舊金山舉行記者會，支持學校在新學年秋季學期重新開放，實施面對面授課。這是自去年3月加州施行居家避疫以來，灣區衛生官員首次聯合舉行實地記者會。

各衛生官員都強調，由於缺乏面對面的教學，削弱了學校社區提供的社會支持，並對學生以及整個社區的心理健康產生負面的影響。根據教育信託西部基金（The Education Trust–West）的民調顯示，74%的5歲以下兒童父母擔心孩子的教育與發展將受到新冠疫情響。疫情嚴重影響人們家庭生活，特別是有色人種家庭和低收入家庭的狀況。

衛生官員指出，在過去的一年時間中，公衛部門的研究人員以及地方與州的研究人員吸取了相關的經驗教訓。科學研究表明，即使課桌之間的間隔縮短，配戴口罩的兒童受到病毒傳播的風險也非常低。在過去一年中，他們已經與教育部 門的工作人員們展開緊密合作，從而確保實地教學的安全性。

多位衛生官員表示，隨著灣區疫苗 接種率的提高，整個社區新冠病例持續下降。許多高風險人士的疫苗接種率都很高。同時12歲及以上的青少年也可以進行疫苗的接種。他們強調，加州衛生部已經就校園安全重開提供了相關的指引。包括要求佩戴口罩，進行基本的衛生清潔，加強課室的衛生通風系統等。然而，衛生部門也承認，並無強制要求所有返校的12歲以上學生接種疫苗。

聖馬刁縣衛生主任摩洛(Dr. Scott Morrow)表示，學生、家長、教師及其家庭都為已經做出了巨大的犧牲。「現在是時候結束遠程學習模式，重新為我們的社區提供全方位的學習的支持了。」

聖他克拉拉縣公共衛生主任柯迪(Sara Cody)上表示，「對於學校重開的議題，灣區衛生官員的立場100%一致。」