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全美20年來群聚槍擊案 加州42宗最多

編譯組／綜合2日電
聯邦公布的最新報告顯示，加州過去20年發生的群聚槍擊案數目全美最多。（美聯社）
聯邦公布的最新報告顯示，加州過去20年發生的群聚槍擊案數目全美最多。（美聯社）

聯邦1日公布的最新報告顯示，加州是美國人口最多、槍枝暴力管制法最嚴格的一州，也是美國過去20年發生群聚槍擊案（active shooter incident）最多的一州。

根據聯邦1日公布的最新數據，加州從2000年到2019年共發生42宗激進槍擊案，是美國發生最多激進槍擊案的州，比第二多的佛羅里達州多出15宗。

聯邦這份報告收集了美國這20年間發生的333宗激進槍擊案的人口統計數據、地點和其他資訊。這333宗激進槍擊案總共造成2851人死亡（不包含槍手），有135宗符合聯邦定義的大規模濫殺槍擊案（mass killing，案件中至少有三名受害者死亡）。

統計發現，美國人口最多的加州、德州和佛羅里達州，是美國2000年到2019年激進槍擊案發生最多的三個州，而美國人口最少的多個州，包括阿拉斯加州、德拉瓦州、緬因州、蒙大拿州、新罕布夏州、羅德島州和懷俄明州，在這20年間沒有發生任何激進槍擊案。

戴維斯加大醫學院暴力防治研究計畫（Violence Prevention Research Program）主任溫特穆特（Garen Wintemute）強調，激進槍擊案和大規模濫殺槍擊案並不相同，事實上，加州的槍枝暴力管制法被證實預防了部分大規模濫殺槍擊案的發生。溫特穆特指出，約80%的大規模槍案槍手在犯案前會事先預告。

溫特穆特說：「這種情形提供了阻止悲劇發生的機會，只要有人聽到、看到或說出什麼。在加州，槍枝暴力管制法是一項重要的工具，我們知道，加州有21起案件是被槍枝暴力管制法所阻止，才沒有發生大規模濫殺。」

研究人員還統計出，激進槍擊案最常發生的地點是開放的商業場所，例如零售商店、酒吧和餐廳，共發生99宗激進槍擊案，開放空間有50宗，學校有44宗，關閉的商業場所有41宗，政府物業有21宗，高等教育機構有18宗，宗教地點有15宗。

數據顯示，這333宗激進槍擊案共有345名槍手，絕大部分是男性，只有13名是女性，其中190名在事件中死亡，其他155名被警方逮捕。死亡的槍手當中，119名是自殺，67名被警方擊斃，4名被民眾擊斃。

槍擊 阿拉斯加州 美國

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