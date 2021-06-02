我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金山百億預算案出爐 6500萬元防暴力挺亞裔

為台申購500萬劑BNT 鴻海40小時遞件

佛利蒙首位亞裔市長 高敘加角逐加州參議員

記者李榮／灣區報導
高敘加將參選加州參議員。（記者李榮／攝影）
高敘加將參選加州參議員。（記者李榮／攝影）

佛利蒙市長、去年底剛順利高票連任的高敘加（Lily Mei）6月1日拋出震撼彈，宣布她將參選加州參議院第10選區的席位。高敘加是佛利蒙65年市政歷史上首位女性市長，也是佛利蒙首位亞裔市長，她的參選的動作備受關注。

加州參議院第10區席位目前是2014年當選的知名政治人物維考斯基（Bob Wieckowski）的席次。依照加州參議會的規定，參議員任期最多可長達12年。維考斯基等於是提早四年決定離任。

高敘加在被本報問到參選加州參議員的原因時指出，維考斯基將離任，而目前參議會40席中，又沒有亞洲女性的女參議員，因此她認為「這是一個天時、地利、人和的機會」。如果勝選的話，在第10區參議員的位置上不只能代表佛利蒙，還能代表整個加州為民眾爭取權益，「作為州參議員，我將利用我的大膽創新和經過驗證的成果，解決無家可歸者危機，並且創造就業機會，同時建立可負擔住房。另外，還會為所有加州人提供安全和健康的學校。」

她強調，自己擔任佛利蒙市市長時，有效領導政府並解決許多市政問題。例如，在佛利蒙建立遊民導航中心提供過渡性的住房，安置無家可歸者，並提供心理健康服務與工作安排。

高敘加指出，該州參議員位置是在2022年即將空缺的席位。目前她已經得到了聯邦眾議員羅康納（Ro Khanna）以及選區內許多市長和領袖的支持。第10選區從卡斯楚谷（Castro Valley）一直向南接往矽谷。依據今年人口普查結果後還可能重新畫分。

高敘加的父母來自台灣。她於2008年首次參選，當選佛利蒙聯合學區委員，2012年當選連任。2014年轉戰市議會，成功當選佛利蒙市議員。2016年當選佛利蒙市長，成為灣區第四大城佛利蒙的首位華裔市長。

依照目前的規畫，高敘加將帶職參選。

加州 參議員 參議院

上一則

44歲加州馬連縣運動員 挑戰從灣區獨自划艇到夏威夷

延伸閱讀

中資租運煤港 澳洲參議員：煤出口恐受中國干擾

中資租運煤港 澳洲參議員：煤出口恐受中國干擾
加州亞裔社區、政要 線上緬懷老兵

加州亞裔社區、政要 線上緬懷老兵
加州逾2萬危險人物私藏槍械武器 難查緝

加州逾2萬危險人物私藏槍械武器 難查緝
加州第8家 華裔創辦自駕車 Pony.ai獲准上路測試

加州第8家 華裔創辦自駕車 Pony.ai獲准上路測試
華裔創辦自駕車 Pony.ai將在加州街道上路測試

華裔創辦自駕車 Pony.ai將在加州街道上路測試

熱門新聞

如果柯瑞今年提前頂薪續約，加上此前一份頂薪合同，他將成為史上首個簽署兩份價值2億以上合同的球員。（記者劉先進／攝影）

NBA／柯瑞頂薪續約勇士？38歲年薪近6000萬

2021-05-28 00:29

舊金山亞裔女警 遭遊民掐脖抓髮襲擊 朝仇恨犯罪偵辦

2021-05-31 19:11
加州全部人口中，已有54%至少已接種過一次疫苗。(本報檔案照)

專家：加州、紐約州、德州、佛州確診下跌 疫苗非主因

2021-05-24 12:04
Weee!的成功都來自於創辦人Larry Liu的堅持和努力。（記者江碩涵／攝影）

華人網購平台Weee! 疫情下異軍突起 下一步拚上市

2021-05-29 17:31
蒙多西諾一家咖啡館老板稱，將為戴口罩或面具的顧客加收5元費用。(電視新聞截圖)

北加州這家咖啡店 戴口罩帳單多收5元

2021-05-29 00:14
法官裁定Theranos荷姆斯奢華生活可作為詐騙動機證據。(Getty Images)

Theranos創辦人生活奢華 法官：可作詐騙證據

2021-05-25 12:31

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
邊發生性關係邊採訪新聞 女記者稱「這是我的工作」

邊發生性關係邊採訪新聞 女記者稱「這是我的工作」
「縮水式通貨膨脹」已來臨 消費者或許還未查覺

「縮水式通貨膨脹」已來臨 消費者或許還未查覺
歐盟7月啟動「疫苗護照」 只認這四種

歐盟7月啟動「疫苗護照」 只認這四種

揚名美電視節目界奧斯卡 蔡依林挺肚產子連奪11獎

揚名美電視節目界奧斯卡 蔡依林挺肚產子連奪11獎
世界OnAir／神話破滅…台灣醫藥記者拆解疫情爆發根源

世界OnAir／神話破滅…台灣醫藥記者拆解疫情爆發根源