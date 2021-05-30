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舊金山總醫院 爆仇亞攻擊 2員工受傷

編譯組／灣區29日電
舊金山總醫院發生仇恨犯罪事件。 （Getty Images）
舊金山總醫院發生仇恨犯罪事件。 （Getty Images）

舊金山警方表示，舊金山總醫院 (San Francisco General Hospital) 上周一發生仇恨犯罪事件，兩名醫院亞裔員工遭到攻擊。舊金山縣警局已逮捕了一名女子歸案，然而警方與醫院沒有提供犯罪詳情。

根據舊金山監獄系統紀錄，警方上周一逮捕了35歲女子巴連珠拉 (Angelina Balenzuela) ，保釋金為4000元。舊金山地檢處資訊顯示，巴連珠拉面臨兩項仇恨犯罪罪名，以及兩項攻擊醫院員工控罪。

舊金山總醫院發言人安德魯 (Brent Andrew) 確認了攻擊事件發生，可是沒有進一步提供任何細節，也沒有說明兩名受害員工狀況。安德魯表示，事發當時，醫院立即通知舊金山警局，然而醫院安全管理是由縣警局負責。縣警局發言人克勞伊 (Nancy Crowley)確認嫌犯巴連珠拉被捕，也沒有提供事發細節。

舊金山總醫院發布聲明，承認醫院發生攻擊事件。聲明中並且指出：「由於攻擊亞裔社區事件發生頻繁，院方慎重處理這種攻擊行為。警方目前調查認為，攻擊事件的起因為種族因素所造成，院方譴責這種行為。」

自從新冠疫情發生，仇恨亞裔的犯罪行為頻頻發生。2021年最初三個月期間，舊金山警局接獲最少12宗仇視亞裔犯罪。丕優研究中心民意調查 (Pew Research Center Survey) 顯示，45%亞裔認為自從新冠疫情爆發，他們經歷過種族偏見歧視。80%亞裔認為對亞裔社區暴力行為正在高漲。

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