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加州聖荷西槍擊案 57歲槍手家藏2.2萬發子彈

記者陳程威／聖荷西報導
槍手家中搜出近2萬2000發各式彈藥。（聖縣警局提供）
槍手家中搜出近2萬2000發各式彈藥。（聖縣警局提供）

聖他克拉拉谷交通局（VTA）位在聖荷西市輕軌電車維修停放站26日早晨發生大規模槍擊案，造成包括槍手在內的10人死亡。聖他卡拉拉縣警長辦公室於28日公布了有關安情的最新調查狀況。

案發當天，聖縣警方在案發現場共發現了三支9毫米口徑半自動手槍，其中包括32個裝有額外彈藥的高容量手槍彈匣。

但28日，探員們在搜查中發現嫌犯的家中藏有12只各類長短槍枝，以及約2萬2000發彈藥。同時調查還發現，卡西迪住宅內存有汽油燃燒彈等危險爆炸品。

嫌犯的作案動機尚未確定。但據卡西迪的同事描述，卡西迪其人對VTA怨恨頗深。警方正在調查卡西迪與VTA的過往關係和過節。警方表示，依目前調查情形，仍然相信卡西迪為單獨行動。「很明顯這是一個計畫好的事件，嫌疑人準備使用他的槍支盡可能地多殺人。」

聖荷西消防部門先前表示，在26日清晨槍擊發生的同時，卡西迪家中發生火災警報。當時就有傳言表示，槍手涉嫌對自己住宅縱火。聖縣警方表示，現有證據顯示，卡西迪參與了對其住宅的破壞行為。 聖縣警方還公布了關於槍手家中搜查結果的初步結果。

聖縣警長辦公室表示，由聯邦調查局（FBI）、聯邦菸酒槍砲及爆裂物管理局（ATF）、聖荷西警局（SJPD）共同對卡西迪的住家進行了搜查，結果發現，嫌犯除作案時攜帶的槍枝外，家中還藏有12只各類槍枝，以及約2萬2000發彈藥，並且發現卡西迪住宅內還存有汽油燃燒彈等設備和用品。

警長辦公室表示，由FBI、ATF以及聖荷西警察局聯合對VTA站台及卡西迪住所進行了初步搜查，在現場發現了危險的「潛在爆炸材料」，但並未發現任何爆炸物。同時，聖縣警局的防暴小組以及聖荷西市警局的拆彈小組也完成了對VTA維修停放場的搜查，也沒有發現爆炸物。

槍手家中發現多把槍枝。（聖縣警局提供）
槍手家中發現多把槍枝。（聖縣警局提供）

聖荷西 槍擊 FBI

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