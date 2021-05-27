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紐森視察VTA案發現場 強調終結槍枝暴力刻不容緩

記者李榮／聖荷西報導
聖他克拉拉縣警長史密斯（左二）帶領執法人員進入縣府大樓。（記者李榮／攝影）
聖他克拉拉縣警長史密斯（左二）帶領執法人員進入縣府大樓。（記者李榮／攝影）

加州州長紐森（Gavin Newsom）也到南灣關心案情，與其他幾位官員一起前往案發現場，並與受害家屬交流。隨後紐森在下午1時30分到場參加記者會，強調終結槍枝暴力刻不容緩，「（槍擊案）好像一直在發生，美國到底是發生什麼事了（What the hell is going on in the United States of America）？」

總統拜登也發出聲明指出，他與副總統賀錦麗一早就得知聖荷西發生的悲劇事件，雖然案件還在調查之中，但是有件事情是確定的：有至少八個家庭不再完整了。而這些人是誠實、努力工作的好人。

拜登在聲明中進一步指出，已經命令將降半旗哀悼，而這也是繼亞特蘭大、科羅拉多、南卡羅來納、印第安納等槍擊案後的另一起槍擊案，「真的是夠了」。

他希望國會能夠立刻採取行動，阻止美國的槍枝暴力。

賀錦麗則表示，自己也有家人在聖荷西，過去也與聖荷西市長、聖荷西警察局密切合作。聖荷西發生這種悲劇非常讓人心碎。

事件發生地的選區代表、加州參議員柯提茲也發出聲明指出，對於受害者表達深沉的哀悼，也替他們祈禱，會盡全力幫助受害者家人，「大規模槍擊流行的情況，總是繼續引起難以想像的心碎和損失。」

紐森譴責槍枝暴力，也認為應該要有更嚴格的槍枝管制。（記者李榮／攝影）
紐森譴責槍枝暴力，也認為應該要有更嚴格的槍枝管制。（記者李榮／攝影）

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