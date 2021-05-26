舊金山撥9500萬租金援助金 28日起開放申請

舊金山推出9500萬元的租金援助計畫，28日起開始接受申請。（Getty Images）

為減輕新冠疫情 期間民眾可能失去住房的負擔，舊金山 25日宣布，將撥出9500萬元的租金 援助金，提供給有財務困難無法交租的居民使用。

加州最近宣布，將提供26億元作為租金援助金，為房客償還從2020年4月到今年3月為止積欠的所有租金。舊金山25日也宣布，將從聯邦資金中撥出9500萬元，為在疫情中遭遇財務困難、面對無家可歸或失去住房風險的房客提供6個月的租金援助。

市長辦公室宣布，舊金山新緊急租金援助計畫（emergency rental assistance program）將從28日開始接受民眾申請。

要申請舊金山租金援助，申請者必須是失業人士，或家庭收入因為疫情減少，導致面臨無家可歸或失去住房風險的民眾，個人收入不能超過舊金山個人中位數收入10萬零2450元的20%，四口之家的家庭收入不能超過舊金山家庭中位數收入14萬6350元的20%。

市長布里德25日發表聲明說：「讓民眾保有住處非常重要，這筆資金有助確保人們有家可歸。」

幫助本地小房東的舊金山小型物業業主研究院（Small Property Owners of San Francisco Institute）董事會會長里欽（Noni Richen）表示，加州這項租金援助計畫立意良善，但他們需要更多關於如何運作的細節。

舊金山市議會去年通過立法，永久禁止房東逼遷因為疫情無力支付房租的房客。不過這項法令沒有說房客可以不付房租，只是禁止房東利用房客沒有交租為理由驅逐房客。

市議員潘正義（Dean Preston）當初提出禁止逼遷令時說：「如果沒有這項法令，毫無疑問，當暫停逼遷令到期後，將有成千上萬的租客會收到來自房東的通知，要求他們在三天內付清房租，否則就走人。我們必須盡全力防止這類事件發生。」

不過，里欽表示，小型業主也是受苦的一方。她說：「沒有任何小型企業受到我們遭受的這種對待。」她認為，疫情租金補貼應該依照政府處理Section 8住房津貼的方式來處理。

有意申請舊金山租金援助的民眾可上網站sf.gov/renthelp提出申請，有需要申請協助的民眾可以諮詢舊金山社區合作夥伴，查詢合作夥伴名單可上網sf.gov/renthelp和www.sfadc.org，或致電311詢問。