加薪談不攏 東華醫院護士罷工 張建清：失望

東華醫院管理層對於示威行動表示失望。圖中、右為東華醫院行政總裁張建清、院長陳傑民。（記者李晗／攝影）

因為談判無果，舊金山 東華醫院（Chinese Hospital）的護士群體在工會的領導下發起罷工 行動，要求院方提供更好的福利待遇。院方管理層對於罷工一事表示失望。

5月25日周二，醫院護士和加州護士工會（CNA）代表在早晨7時30分開始舉行罷工。他們在東華醫院門口遊行示威繞圈，高叫口號。多位東華醫院的高層則親自在門口疏導人群，協助病人進入醫院看病。

罷工參與者，東華醫院的護士龍楚枝（Sherry Yee）表示，東華醫院需要提供「有競爭性」的薪資水平，才能夠留住那些雙語、有經驗的護士。作為談判團隊成員的她，說東華醫院的病人大部分都是說中文的，而現在不少雙語的護士都已經轉向其他的大醫院，像是舊金山總醫院（ZSFGH）、凱撒醫療（Kaiser Permanente）、舊金山加大醫院（UCSF）、太平洋醫療中心（CPMC）等。

她也說，護士在休息的時段，照顧病人的責任本應該是在其他護士身上。而現在因為人手問題，只能交由護士的主管（supervisor）管理。她說，這是工會一方在新合約談判中的重點。

從數字上來看，雙方在加薪水平上分歧較大。護士工會要求提出加薪21%，而根據東華醫院院方提出的加薪幅度則是6.4%，二者相距甚遠。

另一位在東華醫院工作多年的護士關穎端，也在罷工行動中。她說，需要挽留雙語的護士，就要提供有競爭性的薪酬，才能給病人提供優質的服務。截至下午，依然有罷工人士在醫院門口示威。院方也派人在門口疏導人群，協助病人進入醫院看病。

早上8時30分，東華醫院管理層召開記者會，回應罷工事件，並且強調東華醫院在當天的罷工行動威脅之下，依然保持正常開放運營。

東華醫院行政總裁張建清說，對於罷工事件深表失望。她強調，東華醫院給出的薪資水平已經是符合「市場水平」標準，不存在報酬過低的事情。根據東華醫院提供的數字，目前（加薪之前）護士平均的時薪是73.87元，而且未計算其他額外的薪酬。

她強調，在疫情期間醫院給醫護人員的個人防護裝備（PPE）一直充足，醫護人員感染率非常低，同時醫院在華埠 也做了很多工作，讓華埠這個人口密集的地區感染率也保持很低。「這是值得驕傲的事情，」張建清說。

護士出身的張建清，當天也穿上護士的衣服，表示一旦護士人手不夠，她將親自上陣照顧病人。她呼籲護士坐下來好好談，不要通過罷工的形式，同時提出的加薪幅度要合理，因為21%的漲薪醫院無法負擔得起。

東華醫院院長（董事會主席）陳傑民表示，東華醫院超過百年歷史，是華埠和華人社區的重要一份子，他希望護士和院方高層能夠盡快達成協議，早點結束罷工。他也感謝東華醫院官方在面對罷工挑戰時，依然能夠應對得當，保證有護士人手照顧病人。

東華醫院已經聘請了勞工談判專家，越南裔的路達（An Nguyen Ruda）作為代表與工會談判。路達表示，她預計在27日周四再度談判，並且認為東華醫院的加薪方案已經非常優厚。