華裔創辦自駕車 Pony.ai將在加州街道上路測試

自動駕駛汽車技術公司Pony.ai，已獲加州DMV批准在佛利蒙、密爾比達和爾灣的街道上測試無人駕駛汽車。（取自臉書）

總部設在佛利蒙，同時也在中國開展業務的自動駕駛汽車 技術公司Pony.ai，已獲加州 機動車管理局（DMV ）於上周批准在佛利蒙、密爾比達和爾灣的街道上測試無人駕駛汽車，成為加州第八家獲得無人駕駛測試許可證的公司。

Pony.ai公司2016年在佛利蒙成立，創始人彭（James Peng）和婁（音譯，Tiancheng Lou）都曾在百度和谷歌任職；自2017年以來一直在對配備其自動駕駛技術套件的汽車進行測試。在這些測試中，一個「安全司機」總是在方向盤後面，以便在路上發生意外情況時接管工作。

新許可允許最多六輛運行Pony.ai軟件的汽車在城市街道上無人駕駛，但測試有一些限制：被測試的汽車和軟件是被設計成只能在晴朗的天氣和輕微的降雨情況下，在限速為每小時45英哩和更慢的道路上運行。

DMV說，測試最初將在佛利蒙和密爾比達進行，時間為工作日的上午10點至下午3點。

要獲得無人駕駛測試許可證，公司必須證明他們「符合一些安全、保險和車輛登記要求」。根據DMV的說法，這些要求包括擁有保險或相當於500萬美元的保證金，確保車輛能夠在沒有司機的情況下運行，並將要進行的測試通知當地政府。

該公司稱已經從不同的投資者那裡籌集了超過10億美元的資金，包括來自豐田的4億多美元。

該公司說，它已經在爾灣進行了有安全司機的「機器人出租車」的測試，在中國的廣州、上海和北京也進行了更大規模的機器人出租車車隊測試。它還於疫情期間在佛利蒙和爾灣將其技術測試運用於食品包裝和雜貨遞送服務。

該公司還在疫情封鎖令下達之前宣布了在佛利蒙的試點通勤計畫，為佛利蒙市的一批雇員提供從佛利蒙的Amtrak/ACE車站到市政廳和市發展服務中心的乘車服務。

Pony.ai在最近的一份新聞稿中說，它「將於2023年在全球範圍內部署汽車級自主車隊的生產」。

據DMV稱，在加州擁有無人駕駛汽車測試許可證的其他公司有：AutoX、百度、成立於舊金山的Cruise（該公司已被通用汽車收購，並有本田和微軟的投資）、Nuro、谷歌旗下的Waymo、WeRide和Zoox。