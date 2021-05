發彩票還是現金？加州也要推疫苗獎勵制了

加州州長紐森近日表示,加州將出台獎勵機制,鼓勵更多民眾接種疫苗。(視頻截圖)

加州 18歲以上人口一半已完全接種疫苗 。州府計畫6月15日解除大部份疫情 間社交距離(social distancing) 以及容納限制。根據聯邦疾病防治中心 (the Centers for Disease Control and Prevention, CDC),加州成年人口中,約有68%已至少接種一次疫苗,65歲以上長者,89.9%已至少接種一次疫苗,70.6% 已完全接種疫苗。

與此同時,加州州長紐森近日接受採訪時表示,加州將出台獎勵機制,鼓勵更多民眾接種疫苗。

紐森說加州正在制定疫苗施打獎勵措施,將於24日或25日宣布細則。他說,「我們確實正在制定獎勵計劃,」但是沒有透露很多細節。他說,「我們將策略性地實施獎勵,不會大範圍進行,除非我們覺得有必要。」

目前包括紐約、馬里蘭州(Maryland)和俄亥俄州(Ohio)在內的地區都有彩票和現金等獎勵機制。

2000多萬加州人 至少打了1劑

加州在目前沒有獎勵機制的情況下,疫苗施打情況良好。加州有2000多萬人至少打了一劑疫苗。但是有專家擔憂之後民眾打疫苗的勢頭會減弱,而加州計畫於6月15日全面重啟。

根據CDC,全美疫苗施打數字已經連續六周遞減。紐森說加州目前疫苗施打人數較為平穩,即使最近人數有些許下降。「目前對民眾來說,打疫苗已經有了最大的獎勵,那就是保護每個人和他們所愛的人的平安。」

加州確診與死亡數 疫情新低

加州平均每天替民眾接種25萬5843劑疫苗。截至目前為止,總共替加州人接種約3780萬劑疫苗。隨著疫苗接種次數增加,加州新冠病例與死亡人數為疫情爆發之初以來的最低點。

加州各縣21日一共傳出1178宗新冠病例,加州目前每周單日平均新增確診為1218宗,此乃2020年4月中旬疫情爆發之初,最低的單日平均確診數。

一度飽受新冠摧殘的洛杉磯縣21日只傳出246宗新病例,隨後分別為阿拉米達縣、聖荷昆縣、聖地牙哥縣、沙加緬度縣。

灣區阿拉米達縣21日傳出75宗確診,目前全部病例為8萬8483宗 (1676死)。康曲柯士達21日傳出48宗新確診,康縣全部病例為6萬9245宗 (796死)。

聖他克拉拉縣21日僅傳出26宗新病例,全部病例為11萬8822宗 (2116死)。聖馬刁縣傳出19宗新病例,全部病例4萬1999宗 (573死)。舊金山新病例15宗,全部病例3萬6531宗(541死)。

加州新冠住院病患 也持續減少

加州21日共有31人死於新冠肺炎,平均每周單日新冠死者為36人,此乃2020年4月6日以來的最低平均數。洛杉磯縣21日傳出13名新冠死者。沙加緬度縣、聖馬刁縣,以及佛萊斯諾縣 (Fresno) 各分別傳出三名死者。

另外值得一提的是新冠住院病患持續減少。加州20日新冠住院病患為1326人、比19日減少了4.9%。目前加州在加護病房 (ICU) 接受治療的病患為325人,不但比前一天減少6.1%,也是2020年3月29日以來,最低加護病房新冠病患人數。