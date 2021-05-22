我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：NBA附加賽 勇士遭淘汰 灰熊闖季後賽

「中國病毒說」挑起種族仇恨 華裔民盟告川普

舊金山暴力搶竊頻傳 華埠商戶疾呼增加警力

記者李晗╱舊金山報導
眾多商戶代表出席商戶會議。（記者李晗╱攝影）
眾多商戶代表出席商戶會議。（記者李晗╱攝影）

舊金山華埠女商戶遭人噴胡椒噴霧的案件發生之後，引起社區震驚。一周之後，華埠商戶代表召開會議，表達憤怒，同時希望市府、警局能夠增加資源、警力，保護華埠安全。

5月21日周五，舊金山華埠商戶聯會在花園角召開新聞發布會，眾多商戶代表出席，包括被報復噴胡椒噴霧的女商戶陳芳（Fanly Chen）。

商戶聯會會長邵旗謙表示，華埠的人口密集，商戶也很多，相應的警力要更多，警力的配備也要更多，比如說像是警車、警察的裝備等，能夠給商戶更多的信心。針對現在市政府、主流社會的「削減警察經費」（defunding the police）的說法，邵旗謙表示很擔心。

「我們要求市政府不但不要削減（負責華埠轄區的）中央警局的經費，而應該增加警員。」邵旗謙說。多名商戶也陸續發言，希望華埠社區團結一致，共同守望相助。

陳芳在5月15日周六12時左右，因為阻止盜竊嫌犯拿走東西，而被打傷眼角。當時也有遊客參與阻止，也被襲擊。大約下午5時的時候，嫌犯再度現身，疑似為了報復，朝陳姓商戶噴了胡椒噴霧。隨後陳姓女商戶被送往醫院救治。案件被眾多傳媒廣泛報導，陳芳也勇敢發聲。警方已經逮捕了未成年的涉案嫌犯。

陳芳說，自己恢復得不錯，希望這類的事情不會再發聲。她感謝商戶聯會給了自己很大的勇氣，讓自己能夠勇敢站出來面對。她說，幾乎每一個商戶都遇見過這類的事情，但是很多人都忍讓，以及很少跟官方、警方合作，在司法程序上也不太配合。

「當我站出來的時候，我背後就會有商戶支持我，不需要害怕。」陳芳說。

商戶也在發布的新聞稿中表示，不法之徒「不斷光顧華埠」，並不時對商戶、住戶、消費者、遊客進行搶劫、偷竊、和對商鋪進行破壞，導致「人人自危」，很多遊客和消費者都卻步華埠。早前華埠也發生光天化日搶劫六福珠寶的事件，以及涉及銀行詐騙的車禍案，都引起廣泛震驚。

市長布里德（London Breed）辦公室正在緊鑼密鼓敲定預算中，具體的預算草案將會在6月時公布。

遭到噴胡椒噴霧的女商戶陳芳（Fanly Chen），在會議上發言。（記者李晗╱攝...
遭到噴胡椒噴霧的女商戶陳芳（Fanly Chen），在會議上發言。（記者李晗╱攝影）

華埠 警察 預算

上一則

蓮生活佛新書「千艘法船」

下一則

舊金山市長推資助計畫 補貼華埠1000商戶

延伸閱讀

快看世界／黑白照懷舊 一覽上世紀全球各華埠風光

快看世界／黑白照懷舊 一覽上世紀全球各華埠風光
封路戶外用餐創生機 南北華埠今夏續推

封路戶外用餐創生機 南北華埠今夏續推
招聘難 布里德欲增警校預算 料議會又削減

招聘難 布里德欲增警校預算 料議會又削減
暌違1年…金山軌道公交列車回歸 拉動經濟復甦

暌違1年…金山軌道公交列車回歸 拉動經濟復甦
慶祝亞太裔傳統月 百歲人瑞周永昌 獲布里德表彰

慶祝亞太裔傳統月 百歲人瑞周永昌 獲布里德表彰

熱門新聞

加州檢察長控告灣區經營包括Kome Japanese Seafood Buffet在內的三家日式自助餐廳的數名華裔業主，涉稅務詐欺與薪資盜竊共65項罪名。(圖取自臉書)

加州自助餐廳3華裔老闆 涉竊員工薪水90萬 被控65罪

2021-05-15 16:28
佛利蒙警方封鎖案發現場。（摘自臉書）

佛利蒙67歲亞裔女遭性侵 警逮28歲遊民

2021-05-14 02:20
紐約飛往舊金山的Jetblue航班因乘客製造騷亂而中途改道。(電視新聞截圖)

乘客吸毒暴走 紐約飛舊金山班機中途迫降

2021-05-19 00:45
陳姓女商戶被抬上救護車。（受訪者提供）

被打、噴胡椒噴霧… 金山女商戶無懼竊嫌報復 勇敢發聲

2021-05-17 00:27
加州中位數房價再創新高，專家認為泡沫化可能性高。圖：pixabay

加州中位數房價再創新高 泡沫化可能性大

2021-05-18 02:16
陳姓女商戶被抬上救護車。（受訪者提供）

遭打傷、噴胡椒噴霧… 金山女商戶無懼竊嫌報復 勇敢發聲

2021-05-17 02:20

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
疫苗追加劑最快九月必須接種 民眾好奇能否換廠牌

疫苗追加劑最快九月必須接種 民眾好奇能否換廠牌
克魯曼：比特幣是龐氏騙局 或像黃金歷久不衰？

克魯曼：比特幣是龐氏騙局 或像黃金歷久不衰？
研究發現新型冠狀病毒 可能源自於狗

研究發現新型冠狀病毒 可能源自於狗
哈利再爆內幕賣慘 美國人轟：滾回英國

哈利再爆內幕賣慘 美國人轟：滾回英國
IRS加強查稅 10年可望追回7000億

IRS加強查稅 10年可望追回7000億