生死戰對灰熊 金州勇士有3把取勝之鑰

誰能想到，決定季後賽入場券的19日附加賽，金州勇士 和洛杉磯湖人 ，柯瑞 和湖人王牌詹姆斯詹姆斯（LeBron James）這對宿敵，貢獻一場不亞於總冠軍賽的對決。整場遭遇包夾的柯瑞拿到37分7籃板3助攻，也逼出最強詹姆斯。上半場頻繁打鐵後，他面對柯瑞的防守，在末節58秒投進關鍵三分，這也是他生涯最遠關鍵球。半場領先13分的勇士遭遇逆轉，以100比103不敵湖人。

勇士將在21日主場對陣孟菲斯灰熊，勝者拿到西區季後賽最後一個名額。雙方16日交手，勇士獲勝。要想贏球，勇士有3把鑰匙。進攻端柯瑞破包夾；其他人需強硬回應。從防守上看，鎖死中鋒瓦蘭邱納斯（Jonas Valanciunas）的近筐攻擊和後衛莫蘭特（Ja Morant）的得分。

進攻關鍵 柯瑞破包夾隊友能得分

湖人防守柯瑞的策略人盡皆知。上線包夾，逼迫柯瑞交出球權，再用大體型和運動能力輪轉，製造勇士傳球失誤，進而快攻。勇士上半場5個失誤，但湖人使用小個陣容後，讓戴維斯（Anthony Davis）打中鋒，第三節造成10個失誤，湖人下半場多打了13個回合，多10個罰球。

灰熊上次面對柯瑞的防守並不成功，勇士擋拆後，灰熊多數換防，即使有包夾，受限於瓦蘭邱納斯的緩慢移動，包夾並不嚴密，柯瑞能獲得輕鬆的投籃機會。考慮到湖人防守策略的成功，灰熊可能依樣畫葫蘆，在上線安排中鋒和後衛包夾。柯瑞拆掉防守有幾個方法，利用包夾的空隙突破上籃。將球傳給格林，再無球跑位，接隊友二次傳球投射，或柯瑞直接助攻隊友取分。

又或，柯瑞起手就跑無球，空切到籃底偷襲得分，上一場至少有兩個回合如此得手。另一種可能，是灰熊堅持此前的防守方法，讓防守意識很好的布魯克斯（Dillon Brooks）單防柯瑞，柯瑞此時必須利用擋拆狂攻。

柯瑞是勇士進攻核心，但只依靠他的進攻還不足夠，必須有其他人得分。灰熊投籃吃癟後，維金斯的快攻襲筐，或者陣地戰清空一側的低位單挑，必不可少。上一場，他就拿到21分。

其次，格林的傳球和進攻。柯瑞遭遇包夾，格林接傳球可以選擇助攻隊友投三分。但考慮到灰熊整體輪轉默契不夠，他也可以假裝手遞手傳球，轉身突破攻擊。格林在上一場如此進攻收穫頗多。更不用說，普爾（Jordan Poole）在柯瑞休息、帶領替補期間，需要更加穩定而自信的單挑投射。

防守之匙 騷擾大個封鎖禁區

近期，灰熊中鋒瓦蘭邱納斯瘋狂進攻，上次對勇士29分16籃板，19日淘汰馬刺砍下23分23籃板。勇士必須盡量防守他的近筐得分。一個方法是，讓魯尼頂防，格林趁他轉身時快速包夾騷擾，考驗他的傳球能力。因為中鋒動作慢，傳球相對不好，勇士再利用後續輪轉挑戰射手。對於速度奇快的莫蘭特，勇士防守選擇的關鍵還是，防突不防投，畢竟他的三分命中率只有30.3%，且出手偏低，很喜歡突破到油漆區上籃或拋投，封鎖禁區很重要。

勇士21日主場作戰，只要在攻防兩端打出特色，勝算頗大，很有希望淘汰灰熊，殺進季後賽對陣西區榜首猶他爵士。