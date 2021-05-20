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亞裔女搭乘金山捷運遭搶 臉被打腫

記者李晗 / 舊金山報導
泰國裔女子在舊金山的捷運上遭遇搶劫，臉被打腫。（取自Instagram）
泰國裔女子在舊金山的捷運上遭遇搶劫，臉被打腫。（取自Instagram）

一名亞裔女性在舊金山搭乘捷運時，遭遇暴力搶劫和襲擊。她的左臉被打腫，有瘀青，眼睛腫到幾乎睜不開。她的受傷照片在社交媒體上廣泛流傳。

攻擊案發生在捷運列車上，因此是屬於捷運警察局（BART Police）的管轄區域。捷運警察局在回覆郵件查詢時表示，已經拿到了監控錄像，有清晰的嫌疑人的照片，案件正在調查中。具體的抓捕、嫌犯的信息尚未有具體說法。

目前社區青年中心（CYC）正在為該名受害人提供協助，包括心理和財務上的幫助。

綜合警方、社交媒體的消息，受害的女子是泰國裔，當時她在搭乘捷運前往華埠（舊金山市中心一帶）的餐館上班，時間是5月18日周二早上的8時左右。車上一名嫌犯當時靠近女受害者，要搶她的手機，對她喊「把你的手機給我，婊X」。女受害人不願給出手機，隨後嫌犯打她的頭和臉。警方的說法是打了好多下。

當時發生的站點大約是在16街Mission和Civic Center站點附近。被打之後，女受害人的手機和財物也被嫌犯搶走。隨後有旁人過來協助她，將她送到醫院。

正在為受害者提供支援的社區青年中心的吳詩穎表示，當事女子目前已經出院，因為傷勢沒有大礙，可以回家休養。據悉，受害女子當時準備去市中心的餐廳上班，在上班的途中受傷，也沒有相關的健康保險，也不知道餐廳能否提供病假。而且在事件中，當事人手機被搶走了，因此她可能更需要一些財務上的協助，這也是社區青年中心正在協調的部分。

民選捷運董事會成員、華裔的李正元（Janice Li）表示，案發之後已經和捷運警察局局長對話，現在還沒有抓到嫌犯，但是警方已經有了錄像信息。她表示，作為唯一一個亞裔的捷運董事成員，發生這樣的事情不可接受。她也說，得知事件之後，也跟市長辦公室、舊金山警察局有過溝通，希望引起各方的重視。

疫情逐漸好轉，人們走出家門，捷運也在推廣宣傳，歡迎更多乘客，李正元強調會致力於讓捷運變得更加安全。

泰國裔女子在舊金山的捷運上遭遇搶劫，臉被打腫。（取自Instagram）
泰國裔女子在舊金山的捷運上遭遇搶劫，臉被打腫。（取自Instagram）

捷運 手機 警察

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