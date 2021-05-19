台灣疫情轉嚴 教授張智北隔海分析給建議

台大大氣系特聘教授暨美國海軍研究學院榮譽特聘教授張智北。（照片：張智北提供）

自從華航機師染病開了一個缺口，台灣疫情 爆增、情況忽然嚴峻。但是面臨挑戰，民衆在政府還沒宣佈封城之前就已經自動清空，讓人感覺很有希望。台大特聘講座教授暨美國 海軍研究學院榮譽特聘教授張智北18日替台灣疫情做出分析與建議。

張智北表示，台灣有一些系統性的弱點令人擔憂。過去控制是靠嚴守邊境和接觸追蹤，沒有普及篩檢，因此不知道有多少無病徵感染者潛伏，只有出國在外地入境時才發現。他表示，現在個案急速增加，接觸追蹤愈來愈難，只憑病徵才測試，正是美國開始時犯的大錯，致使疫情一發不可收拾。張智北建議，台灣疫情的現況已轉變，政府應認真考慮嚴重地區普篩。

另外則是篩檢的價格問題。張智北分析，台灣自費核酸檢查要200多美元，比美國貴兩倍，比中國大陸貴20倍，應該是檢測材料不足導致。依照目前台灣的緊急狀況，政府應不問產地，只要立刻大量供應就先買入。他表示，國内廠商雖可以生產抗原快篩試劑，但為免假陽性超過真陽性，敏感度低，還是要靠核酸檢測。

張智北說，美國CDC起初犯的一個大錯就是「不鼓勵戴口罩」，後來為了面子，又改說是室内「若無法維持社交距離，須配戴口罩」，這是一個嚴重的誤導。因為後來證實病毒的傳播性相當高，因此只要在室内，「就須戴口罩」。這也是給台灣的建議。

他分析，另外根據2020年4月27日麻省理工學院的科學家刊登在美國國家科學院期刊內容指出，室内傳染風險因素與人口密度、時間長短、空氣流通度、講話音量等有關，而不是距離。尤其是空氣會混合同化，因此人們在室內距離兩公尺還是十公尺，並沒有什麽不同。

張智北說，2020年6月時，美國的科學家就發現要因應疫情，不須強調物品消毒、購物戴手套、不馬上開包裹、回家洗衣洗澡等問題。因為絕大部分的傳染途徑仍是室内空氣，所以預防感染最重要的就是戴口罩和空氣流通，把注意力放在物品及環境消毒等，多是浪費精力和資源，還可能造成假象，以為提高了安全，但其實根本沒有。

疫苗是解決疫情的唯一辦法。張智北分析，過去台灣疫情控制非常好，沒有太大的急迫性。現在疫情爆發，人們有了危機感搶著排隊，是個好現象。他說，之前輝瑞（Pfizer）疫苗必須從代理商上海復興購入，台灣因此放棄很快獲得疫苗機會，實在可惜。國產疫苗外界預計7月會上市，可是無法做三期實驗，這些也都是風險，因此現在最佳的解法，就是政府趕緊以最快速度取得疫苗，讓全民施打，才有辦法真正走出疫情陰影。