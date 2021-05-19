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任職12年 阿拉米達縣首位女地檢長不謀連任

記者劉先進／屋崙報導
任職12年的阿拉米達縣地檢長歐瑪麗宣布，在即將舉行的地檢長選舉中，不再尋求連任。她近年來大力打擊人口販賣。針對亞裔的暴力犯罪飆升後，她還成立專門響應小組處理。（記者劉先進 ／攝影）
任職12年的阿拉米達縣地檢長歐瑪麗宣布，在即將舉行的地檢長選舉中，不再尋求連任。她近年來大力打擊人口販賣。針對亞裔的暴力犯罪飆升後，她還成立專門響應小組處理。（記者劉先進 ／攝影）

任職12年的阿拉米達縣地檢長歐瑪麗（Nancy O'Malley）18日下午宣布，在即將舉行的地檢長選舉中，不再尋求連任。她說，非常感恩在加州最好的地檢官辦公室中度過的職業生涯。對地檢官辦公室壓倒性的尊重是廣泛的，也是值得的。

歐瑪麗1984年加入阿縣地檢官辦公室，於2009年成為阿縣首個女性地檢長。其第三個任期將在2023年初到期。她說，將像過去一樣努力工作，繼續領導地檢官辦公室。「自從我來到地檢辦，無論是作為地區副檢察官，還是作為首席助理和地檢長，我們的行動始終立足於尋求真相，為正義而戰，並懷著同情心為他人工作。我們一直努力確保加州和阿拉米達縣的刑事司法系統對那些被指控的人、犯罪的受害者和那些犯罪的目擊者，做出快速的反應，更關注他們的權益，跟尊重他們的人性。」

在歐瑪麗的領導下，阿縣地檢辦將受害者/證人部門擴大，安排了40名受害者宣導者，並開設了家庭司法中心。這是全國第二個此類機構。 家庭司法中心主要為遭受家庭暴力、性侵犯或人口販運，或虐待老人、受撫養人，虐待兒童的婦女和兒童提供服務。

地檢辦已成為打擊人口販運方面無可爭議的領導者。2009年，她推出了警惕人口剝削和販賣運動（H.E.A.T Watch，(Human Exploitation and Trafficking），成為全國典範。2011年，歐瑪麗為高中三年級學生創建了地檢官司法學院（DAJA）。這項計畫幫助縣內青少年找到激情，並倡導建設一個更好的社會。超過1000名學生參加計畫，所有學生就讀大學。

歐瑪麗撰寫、發起和宣導了超過61項法案，這些法案已成為加州法律。她一直在爭取適當的囚犯待遇。因為在阿拉米達縣犯下最嚴重的罪行而被判處在州立監獄服刑的人占監獄總人口的不到3%。阿縣已創建了更多的替代監禁的法庭，比加州任何其他縣，全國的人均數都多。

考慮到近期針對亞裔的暴力犯罪大幅提升，歐瑪麗領導的地檢處已成立了一個特別響應小組來處理這些犯罪。小組由助理地檢長埃斯波西托（Annie Saadi Esposito）和地檢長特別助理謝陳潤機（Rebecca Tse）領導，成員包括檢察官、受害者─證人權益維護者和屋崙亞裔社區成員。小組成員精通粵語和國語，以便更好地與亞裔受害者溝通瞭解罪案情況。

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