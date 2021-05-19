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槍嫌狂射70發子彈 金山奧克蘭生日派對巴士2死

記者劉先進／屋崙報導
警方正在現場處理被槍擊的派對巴士。（KTVU電視截圖）
警方正在現場處理被槍擊的派對巴士。（KTVU電視截圖）

18日凌晨12時19分，屋崙(奧克蘭)580公路上一輛行駛中、正在舉行生日派對的巴士，遭另一車追蹤。車上嫌犯兩輪槍擊，導致巴士上兩名女子死亡。其中一個受害者為士德顿（Stockton）的19歲女生瑟頓（Alayasia Thurston），另一人為來自莫德斯度（Modesto）16歲的休斯（Zoey Hughes）。根據KTVU電視台的報導，至少有70發子彈射向巴士。車子四個玻璃車窗被打破。

屋崙警長阿姆斯壯（LeRonne L. Armstrong）在18日上午的記者會上表示，相信此次槍擊並非隨機發生，而是有意找準派對巴士上的人下手。

受害者當時在一輛舉行21歲生日慶祝活動的巴士。加州公路巡警局（CHP）的消息說，大約凌晨12時19分，巴士被兩次槍擊。第一次發生在580公路東向、靠近Seminary Avenue下匝道處。在Foothill大道和第68大道附近，巴士被第二次槍擊。KTVU等媒體則報導，至少有一名坐在另一車上的槍手，先是在高速公路上向巴士射擊，然後在城市街道上跟蹤巴士。

公路巡警局說，大型客運巴士被多顆子彈擊中。多名受害者受到槍傷，受傷程度不一。兩名受害者因傷勢過重而死亡。受害者被送往屋崙的Highland醫院接受治療。警探掌握的有關嫌疑人的資訊有限。該局在屋崙警局的協助下，正在參與調查。 這起槍擊事件似乎並不是一個偶然事件。任何知情者可撥打報告線索電話（707）917-4491。

被擊中的派對巴士，一度停在屋崙警局靠近Foothill大道的Eastmont分局，車上有數十個彈孔，四個窗戶被打碎。本報記者18日中午趕到Eastmont分局時，巴士已被拖走。

阿姆斯壯表示，該局一直在與加州公路巡警協商有關這次槍擊事件的情況，巡警認為，這不是隨機事件。但這是一個重要的資訊，讓社區瞭解，派對巴士並非不安全，而是這種被針對的攻擊不安全。有人有目的的下手，使這些活動不安全。相信這次槍擊，是為了針對參與派對巴士的個體。警局將與巡警合作，盡可能提供資源，以逮捕嫌犯，希望將他們繩之以法。

阿姆斯壯說，在屋崙持續看到這種程度高的暴力事件。屋崙目前有52起凶殺案。去年同期只有20多起。警局在2021年已經逮捕了19人，繳獲394把槍。這說明社區的槍枝氾濫、太容易獲得武器。警方希望和社區一起合作，找到解決方法。

屋崙警長阿姆斯壯在線上記者會上表示，此次槍擊並非隨機發生，而是有意找準派對巴士上...
屋崙警長阿姆斯壯在線上記者會上表示，此次槍擊並非隨機發生，而是有意找準派對巴士上的人下手。（記者劉先進／翻攝）
警方正在現場處理被槍擊的派對巴士。（KTVU電視截圖）
警方正在現場處理被槍擊的派對巴士。（KTVU電視截圖）
屋崙一輛派對巴士被人有目的開槍射擊，2人死亡。（KTVU電視截圖）
屋崙一輛派對巴士被人有目的開槍射擊，2人死亡。（KTVU電視截圖）

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