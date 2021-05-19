金山華裔檢察官黃一峰白血病復發 急尋骨髓捐贈

聖他克拉拉縣資深華裔檢察官黃一峰白血病復發，正在尋找救命的匹配骨髓。（陳昂提供）

聖他克拉拉縣資深華裔檢察官黃一峰（Charlie Huang）因白血病復發，親友正在全力為他尋找匹配骨髓挽救他的生命。

45歲的黃一峰任職南灣地方檢察官辦公室20年，2010年協助成立全國亞太裔檢察官協會（National Asian Pacific Islander Prosecutors Association）。黃一峰2019年被診斷出罹患一種侵略性白血病，不到一年時間即康復，但現在發現再度復發。

黃一峰是前南灣華僑文教服務中心主任黃公弼的兒子。

與黃一峰共事的副檢察官陳昂（Oanh Tran，音譯）表示，黃一峰是美國亞裔 檢察官心目中的導師。他們正在為黃一峰推動民眾加入美國骨髓捐贈系統。陳昂表示，全球搜尋結果沒能找到與黃查理匹配的骨髓。

陳昂說：「黃一峰是一個敢言、心胸寬大的人，他是推動檢察官行業多元化的柱石，培養許多亞太裔檢察官，也在政府和社區中培養許多亞裔代表。自我認識他起，他一直是一個不斷為社區付出的人。為他尋找配對骨髓，是我們對他為我們貢獻的一切表達感謝的其中一個方式。」

同事籲亞裔加入全國骨髓數據庫

對美國亞太裔民眾來說，缺乏骨髓捐贈者資料是一個嚴重的問題。全國骨髓捐贈計畫（National Marrow Donor Program）數據顯示，亞太裔民眾找到可以治療嚴重白血病的匹配成人骨髓的機率為41%。陳昂說：「這個世界上一定有骨髓能和他匹配的人。」

陳昂呼籲亞太裔民眾加入全國骨髓數據庫，不只是為了挽救黃查理的生命，也為了挽救更多人的生命。

黃一峰須在6月底前找到骨髓捐贈者

陳昂強調，黃一峰現在正在與時間賽跑，他必須在6月底前找到骨髓捐贈者。民眾可以透過亞裔捐贈計畫網站aadp.org或bethematch.org註冊加入，加入後會在三到五天後收到檢測 盒，寄出檢測盒後，需要兩到三周的時間，資料才會進入全國數據庫。

陳昂說：「查理為社區和國家做出許多貢獻，我希望他能看到女兒長大成人，他值得獲得一個可以繼續為民服務的機會。」