140年來最嚴重乾旱 加州馬連縣進入緊急狀態

馬連縣面臨140多年來最嚴重的旱情，宣布進入乾旱緊急狀態。 (Getty Images)

在馬連縣議會議長所說的140多年來最嚴重乾旱背景下，縣議會18日一致投票通過，宣布當地進入乾旱緊急狀態 。

馬連縣議會承認，由於乾旱的程度和影響，災害的威脅迫在眉睫。西馬連的乳品廠和牧場主業已受其影響。馬連縣因此有資格獲得加州 災害援助和其他形式的國家資金和資源。

根據美國 乾旱監測報告，馬連和灣區所有其他縣目前處於極端乾旱狀態。上周，州長紐森（Gavin Newsom）將加州處於乾旱緊急情況之中的縣擴大到58個縣中的41個，並為該州提出了51億元乾旱應對和水復原力投資計畫。

雖然馬連州不在州長的乾旱緊急狀態縣名單上，但鄰居蘇諾瑪縣，也是馬連縣重要水源，由於俄羅斯河(Russian River)流域內的乾旱狀況，自4月21日以來一直處於緊急狀態。

馬連水務和北馬連水務區都宣布了缺水緊急狀態，並頒布了強制保護措施。馬連縣官員說，該縣累計降雨量數字低於1976-77年的歷史性乾旱期間。一些地方水庫的儲水水平處於1984年以來的最低水平。

縣議長羅多尼（Dennis Rodoni）在聲明中說：「你只需開車經過Nicasio大壩或Stafford湖，就能看到我們今年的供水將面臨的嚴峻挑戰。這種乾旱狀況是馬連縣140多年來所看到的最糟糕的情形」。

當地農業業主受到了乾旱和疫情的雙重影響。縣政府敦促居民購買當地產品。「請盡可能地支持我們的本地種植者」，羅多尼說。「我們正在努力尋找水源來提供幫助」但實際情況是我們只能從這片乾旱的土地上擰出這麽多水。我們將繼續以任何可能的方式支持農業。」