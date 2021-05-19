我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

劉鶴兒子被爆躲幕後搞投資 押騰訊、京東獲利豐

乘客吸毒暴走 紐約飛舊金山班機中途迫降

金山聖他克拉拉縣首度黃色層級 居家工作令解除

記者陳程威／聖荷西報導
柯迪宣布聖縣從19日進入黃色層級，同時居家辦公令也將取消。（記者陳程威╱攝影）
柯迪宣布聖縣從19日進入黃色層級，同時居家辦公令也將取消。（記者陳程威╱攝影）

灣區人口最多的聖他克拉拉縣18日宣布，將從19日起聖縣將進入到新冠疫情的「黃色層級」。即新冠疫情期間，疫情最為輕微的一級。這是自加州政府去年推出新冠重啟計畫以來，聖縣首次進入到「黃色層級」。

根據加州去年8月推出的重啟系統顏色分級要求，一個縣若要進入黃色層級，必須要達到兩個標準其中之一是檢測呈陽性比率必須於2%以下。

聖縣公共衛生主任柯迪(Sara Cody)表示，聖他克拉拉縣新冠檢測陽性率僅為0.5%。

此外根據州府的規定，每10萬人中，新冠病例必須少於兩宗。聖縣人口超過兩百萬，過去七天平均新冠病例數僅為54例，達到了自疫情爆發以來的最低水平。因此聖縣已經符合州府關於進入黃色層級的相關要求。

聖縣疫情在高峰期間曾經達到了每日新增破千的病例數。

聖縣政府同時表示，縣內居民疫苗接種率也為全國最高。已有超過75%，過120萬人的16歲以上聖縣居民接受了至少一劑新冠疫苗的注射。同時有約60%，過95萬聖縣居民已經完成疫苗接種。

柯迪表示，她取消聖縣絕大多數基於新冠疫情的規定。包括要求企業最大限度保持居家工作的規定，也將從19日起失效。她指出，全新的衛生命令將要求包括企業學校繼續報告新冠感染病例，並且要求雇主在解除社交距離和州府的口罩令之前，必須確定哪些員工完成了疫苗接種。

柯迪表示，這是自疫情爆發以來巨大的里程碑。雖然她此前幾個月一直反對在聖縣放開相關的防疫措施。她說，疫苗大規模推進改變了疫情的狀況。「因為現在社區裡的大多數成員都接種了疫苗，因此在此時解除相關限制是合適的。現在有信心，接種疫苗不僅可以防止人們感染新冠，同時還可以防止人們傳播新冠」。

聖他克拉拉縣進入「黃色層級」後，許多去年10月以來實行的社交禁令都將被解除。商店可以擴大營業，酒吧也可開放室外營業。這將是從去年夏天之後，酒吧業者首度可以接納客人。同時，進入進入黃色層級後，室外聚會活動人數可從50人增加到100人，室內活動容客量可從25%增加到50%。

此外根據加州政府「黃色層級」計畫，釀酒廠、啤酒廠、家庭娛樂中心、體育館、健身中心的容客量將可從25%提高到50%。室外活動座位限制也將從33%高到67%。 雖然進入黃色層級後，餐廳容客量仍維持須50%範圍內，但州長紐森曾承諾將在6月15日全面解除新冠分層的限制。

威廉斯表示，在新法規下，企業可以自行決定是否開放現場辦公。（記者陳程威╱攝影）
威廉斯表示，在新法規下，企業可以自行決定是否開放現場辦公。（記者陳程威╱攝影）

聖縣縣府律師威廉斯（James R. Williams）表示，在新的衛生法令下，任何關於辦公的限制都將被解除。但他強調，企業可以自主決定是否開放現場辦公，或維持居家工作。

儘管接種疫苗並非強制，但威廉斯仍然鼓勵民眾能夠積極接種疫苗。「隨著重啟的推進，接種疫苗是保持健康最有效的方式。」

聖縣議會議員艾倫伯格（Susan Ellenberg）表示，聖他克拉拉谷交通局（VTA）日前推出點到點的疫苗注射接送服務，將可以每日安排超過50趟載客服務。「希望這可以幫助所有有通勤困難的民眾接種疫苗。」

聖縣議員李洲曉(Otto Lee)呼籲民眾持續接種疫苗。具體疫苗接種信息可以登陸網址：sccfreevax.org進行查詢。

疫苗 疫情 加州

上一則

籲國際合作追新冠源頭 18科學家連署

下一則

金山華裔檢察官黃一峰白血病復發 急尋骨髓捐贈

延伸閱讀

台灣訂購莫德納疫苗 6月初可分批到貨

台灣訂購莫德納疫苗 6月初可分批到貨
西班牙研究：AZ與輝瑞疫苗混用安全有效

西班牙研究：AZ與輝瑞疫苗混用安全有效
中批美搶購全球四分之一疫苗 上億劑還閒置在倉庫

中批美搶購全球四分之一疫苗 上億劑還閒置在倉庫
美中疫苗外交口水戰 中：美國老拿中方說事令人不齒

美中疫苗外交口水戰 中：美國老拿中方說事令人不齒
美釋2000萬劑疫苗 蕭美琴：爭取中

美釋2000萬劑疫苗 蕭美琴：爭取中

熱門新聞

佛利蒙警方封鎖案發現場。（摘自臉書）

佛利蒙67歲亞裔女遭性侵 警逮28歲遊民

2021-05-14 02:20
加州檢察長控告灣區經營包括Kome Japanese Seafood Buffet在內的三家日式自助餐廳的數名華裔業主，涉稅務詐欺與薪資盜竊共65項罪名。(圖取自臉書)

加州自助餐廳3華裔老闆 涉竊員工薪水90萬 被控65罪

2021-05-15 16:28
美元。（路透）

擁多少錢才算富人？金山灣區標準 年淨資產380萬元

2021-05-13 00:43
案發在38路公交車上。（受訪者提供）

公車上被非裔男掌摑 華女鼻青流血

2021-05-12 02:32
25歲男子夏爾瑪因坐在無人駕駛Tesla汽車後座過海灣大橋，日前被捕。(圖取自YouTube)

狂男坐無人駕駛Tesla後座 招搖過橋 遭檢舉後被捕

2021-05-13 18:21
80歲亞裔老人被推倒在地搶劫，劫匪還猛搧耳光。（視頻截圖）

東灣亞裔80歲老翁遇劫匪 遭推倒搧耳光

2021-05-12 14:43

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
為子女爭更多遺產？梅琳達「1舉動」 離婚專家：不尋常

為子女爭更多遺產？梅琳達「1舉動」 離婚專家：不尋常
紐約地鐵濺血 男子在聯合廣場站遭割頸

紐約地鐵濺血 男子在聯合廣場站遭割頸
從地心竄出：17年一出10億隻的美國「蟬爆日」

從地心竄出：17年一出10億隻的美國「蟬爆日」
兒童每月250╱300元 7．15起入帳…3900萬家庭受惠

兒童每月250╱300元 7．15起入帳…3900萬家庭受惠
奧運金牌「裸體倒立哺乳」挨罵 她反擊：這就是母性

奧運金牌「裸體倒立哺乳」挨罵 她反擊：這就是母性