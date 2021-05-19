金山聖他克拉拉縣首度黃色層級 居家工作令解除

柯迪宣布聖縣從19日進入黃色層級，同時居家辦公令也將取消。（記者陳程威╱攝影）

灣區人口最多的聖他克拉拉縣18日宣布，將從19日起聖縣將進入到新冠疫情 的「黃色層級」。即新冠疫情期間，疫情最為輕微的一級。這是自加州 政府去年推出新冠重啟計畫以來，聖縣首次進入到「黃色層級」。

根據加州去年8月推出的重啟系統顏色分級要求，一個縣若要進入黃色層級，必須要達到兩個標準其中之一是檢測呈陽性比率必須於2%以下。

聖縣公共衛生主任柯迪(Sara Cody)表示，聖他克拉拉縣新冠檢測陽性率僅為0.5%。

此外根據州府的規定，每10萬人中，新冠病例必須少於兩宗。聖縣人口超過兩百萬，過去七天平均新冠病例數僅為54例，達到了自疫情爆發以來的最低水平。因此聖縣已經符合州府關於進入黃色層級的相關要求。

聖縣疫情在高峰期間曾經達到了每日新增破千的病例數。

聖縣政府同時表示，縣內居民疫苗 接種率也為全國最高。已有超過75%，過120萬人的16歲以上聖縣居民接受了至少一劑新冠疫苗的注射。同時有約60%，過95萬聖縣居民已經完成疫苗接種。

柯迪表示，她取消聖縣絕大多數基於新冠疫情的規定。包括要求企業最大限度保持居家工作的規定，也將從19日起失效。她指出，全新的衛生命令將要求包括企業學校繼續報告新冠感染病例，並且要求雇主在解除社交距離和州府的口罩令之前，必須確定哪些員工完成了疫苗接種。

柯迪表示，這是自疫情爆發以來巨大的里程碑。雖然她此前幾個月一直反對在聖縣放開相關的防疫措施。她說，疫苗大規模推進改變了疫情的狀況。「因為現在社區裡的大多數成員都接種了疫苗，因此在此時解除相關限制是合適的。現在有信心，接種疫苗不僅可以防止人們感染新冠，同時還可以防止人們傳播新冠」。

聖他克拉拉縣進入「黃色層級」後，許多去年10月以來實行的社交禁令都將被解除。商店可以擴大營業，酒吧也可開放室外營業。這將是從去年夏天之後，酒吧業者首度可以接納客人。同時，進入進入黃色層級後，室外聚會活動人數可從50人增加到100人，室內活動容客量可從25%增加到50%。

此外根據加州政府「黃色層級」計畫，釀酒廠、啤酒廠、家庭娛樂中心、體育館、健身中心的容客量將可從25%提高到50%。室外活動座位限制也將從33%高到67%。 雖然進入黃色層級後，餐廳容客量仍維持須50%範圍內，但州長紐森曾承諾將在6月15日全面解除新冠分層的限制。

威廉斯表示，在新法規下，企業可以自行決定是否開放現場辦公。（記者陳程威╱攝影）

聖縣縣府律師威廉斯（James R. Williams）表示，在新的衛生法令下，任何關於辦公的限制都將被解除。但他強調，企業可以自主決定是否開放現場辦公，或維持居家工作。

儘管接種疫苗並非強制，但威廉斯仍然鼓勵民眾能夠積極接種疫苗。「隨著重啟的推進，接種疫苗是保持健康最有效的方式。」

聖縣議會議員艾倫伯格（Susan Ellenberg）表示，聖他克拉拉谷交通局（VTA）日前推出點到點的疫苗注射接送服務，將可以每日安排超過50趟載客服務。「希望這可以幫助所有有通勤困難的民眾接種疫苗。」

聖縣議員李洲曉(Otto Lee)呼籲民眾持續接種疫苗。具體疫苗接種信息可以登陸網址：sccfreevax.org進行查詢。