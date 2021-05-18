加州中位數房價再創新高 泡沫化可能性大

加州中位數房價再創新高，專家認為泡沫化可能性高。(美聯社)

根據「加州房地產 經紀人協會」(California Association of Realtors)數據，加州獨棟房屋4月份中價位已達81萬3980元新高，漲幅破紀錄地比2020年4月上漲34%。首席經濟學家朗文(Jordan Levine)表示，加州房價 在疫情期間狂漲破紀錄，不僅已威脅低擁房率水平，也讓那些還沒買房者更難買房，也讓人質疑市場週期的可持續性，泡沫化可能性高。

報告指出，加州51個郡縣中，有48個縣的一年漲幅高達10%以上，其中以聖塔芭芭拉縣漲幅最高，上漲83%至110萬元。此外，有29個縣房價創下新高紀錄，聖馬刁縣獨棟房屋中價位已超過200萬元。房屋售出速度也相當快速，並且高於賣家原本尋求買價，獨棟房屋從上市轉為第三方託管(escrow)僅需7天時間，一年前則需13天。2021年4月售出價格與定價比率為103.3%，去年同期則為100%。

南加州獨棟房屋中價位為75萬元，比去年上漲28%。灣區獨棟屋中價位上漲36%至133萬元。全州範圍內的房屋銷售總數也大幅增加，去年4月開始關閉商業活動開始至2021年，房屋銷售數量增加65%、共銷售45萬8170間房屋。

不過，專家認為，儘管房貸利率已接近歷史最低水平，可負擔性仍是越來越嚴重的問題。「約翰柏恩斯房地產顧問公司」(John Burns Real Estate Consulting)將今年3月份的購房條件與1985年同期進行比較，發現其研究加州8個房地產市場的房價承受能力，均低於歷史正常水平。

以全美國房地產市場來看，將房價可負擔性最差市場進行排名，聖荷西排名第9位。洛杉磯排名第14、橘縣排名第15、聖地牙哥排名第16、沙加緬度排第17、東灣第20、南加州內陸帝國(Inland Empire)排第21、舊金山排第25。

買房可負擔性偏低的情況不僅發生在加州，美國房市可負擔性低於這些加州地區的城市，還包括鹽湖城、丹佛、西雅圖、休士頓、波特蘭、拉斯維加斯與達拉斯。

朗文期望，隨著疫苗接種率增加、州政府全面重啟，高房價將可吸引那些在疫情期間、延遲將房屋推向市場的潛在賣方售屋，藉此緩解房價壓力。