李蕙儀接掌金山地檢受害人服務處 語言協助是關注重點

在亞裔頻頻受害的時刻，華裔李蕙儀上任舊金山地檢處的受害者服務部主任。（李蕙儀提供）

亞裔 受害案件頻頻發生之時，舊金山 地檢處迎來新的一位受害人服務部主任——李蕙儀（Kasie Lee），支援和服務舊金山的罪案受害者。

李蕙儀在今日（5月17日周一）上任，在舊金山亞裔社區不斷遭遇暴力襲擊事件之時，接掌這個重要的部門。至於當前圍繞地檢長博徹思（Chesa Boudin）、地檢處檢控工作等爭議，李蕙儀也逐一回應。

●幫助亞太裔受害人

李蕙儀表示，自己對於亞裔人士能夠獲得公義有著「強烈的情感」。她指出，自己在大學時代，就開始在幫助亞太裔的受害人，而且語言翻譯方面的協助是她的關注重點之一。

90年代末，她就讀於戴維斯加大（UC Davis）時，在當地的一個家暴性侵受害者中心內工作。她當時就在中心內開展了中文服務熱線，幫助縣內的說中文的受害者移民。中心也按照她的想法，特別請了一些會說中文的戴維斯加大的學生，培訓他們，讓他們來幫助那些英文水平不佳的受害者。

隨後李蕙儀前往洛杉磯南加大（USC）攻讀法律博士，並且在當地的「羅省法律援助基金會」工作，幫助當地低收入、亞太裔的移民家庭。她也曾經幫助舊金山的亞洲法律聯會，幫助一些說中文的受害者。

在洛杉磯待了12年，李蕙儀在2013年回到灣區，在私人律師事務所工作，同時也會以較低的收費標準來處理一些青少年相關的案件。此外，受害人的服務還包括司法程序的告知以及一些財務上的幫助，這些都會是李蕙儀的工作重點。

●為何加盟地檢處？

被問及為什麼會從私人律所加入了博徹思的辦公室，李蕙儀透露她其實一開始並不認識博徹思，因為她一直在洛杉磯工作多年。在2019年地檢長競選期間，她看到了博徹思經常出席華埠 的集會，認為他了解華埠的治安事件。當時華埠發生了多宗治安事件，包括黃氏僑領被搶勞力士手錶、花園角伯伯被打暈等大案。

博徹思上任之後，地檢處問她「加盟」意向時，她明確指出想要「混合式」工作，即在擔任檢察官的同時，也幫助一些亞太裔相關的案子。地檢處同意之後，她才確認加盟。

「我並非是為了錢才做這份（地檢處的）工作。」李蕙儀說。

當前博徹思和地檢處深陷爭議，罷免的運動也在進行當中。李蕙儀說，許多的爭議都源自於「溝通失誤」。她說，社交媒體上經常有人說要求他們起訴這個、起訴那個，但是一般他們都很難以回應這些。因為檢控工作不是「作秀」（show）。

她說，一般警方抓到嫌犯之後，檢方會有48小時的時間起訴罪名。一般而言他們起訴罪名之後，不會發佈一些公開聲明，因為這就是一份工作。同時她也強調，在整體大環境下，受害人不知情的情況、未被告知訊息的情況，是一個較為普遍的問題。

5月15日周末期間，華埠再度發生華裔遭遇襲擊報復的事情。傳媒都已經率先報導，但是李蕙儀也表示案件尚未有進入地檢處的處理範圍。她形容這些是她想要改進的地方。