被打、噴胡椒噴霧… 金山女商戶無懼竊嫌報復 勇敢發聲

陳姓女商戶被抬上救護車。（受訪者提供）

舊金山華埠 再度出現惡性治安事件。一名女商戶疑遭到盜竊嫌犯的報復襲擊，隨後送院。受害者在華埠街頭被送上擔架上的照片，也在社交媒體上流傳。

時隔一日之後，陳姓（Fanly Chen）女商戶無懼報復，勇敢發聲，披露事件詳情。她強調希望警方重視治安，商戶團結，不能縱容違法行為。

案發在5月15日周六。根據當事人的描述，她所在的手機 店位於都板街，當時中午12時開店之後，就有兩名嫌犯小偷進入店內偷走手機殼。陳姓商戶當時沒有察覺。隨後嫌犯回到店內，要求更換手機殼，聲稱因為型號不對。但是嫌犯無法出具收據。

陳姓商戶當時對嫌犯表示無法更換，因為沒有收據。而且她說，一看就知道那些所謂想要更換的手機殼，就是剛剛偷的。隨後嫌犯直接搶走手機殼，陳姓商戶追了出去大喊，被一拳打中眼角。據她描述，當時還有一名白人遊客出手相助，也被打了。圍觀的路人報警，商戶拿回了手機殼，但是嫌犯隨後逃跑了。警方到場之後做了詳細的報告。

沒想到，大約下午5時的時候，嫌犯再度現身，疑似為了報復，朝陳姓商戶噴了胡椒噴霧。根據她的回憶，當時嫌犯說「讓你今天早上多事」。因為眼睛被噴了胡椒噴霧，陳姓商戶感覺眼部十分疼痛，面部火辣辣疼痛起來，只能立刻用水沖洗。隨後她也感覺呼吸困難，更擔心自己會失明。沖洗了超過半個小時之後，救護車也來了，她被送往醫院救治。

警方在16日下午回應了事件。警方的描述事件與女商戶的描述大致相同。警方強調，已經在華埠增加步行巡邏，同時華埠中央分局局長吳俊偉也會通知警察 局的社區聯絡組，跟進受害人的服務。

至於嫌犯，據悉是在華埠公屋居住的非裔青少年兄妹，已經是「慣犯」。警方未有證實相關說法，只是說嫌犯逃逸，抓捕等信息未知。

遭遇「報復」的陳姓女商戶，沒有選擇沉默，而是公開事件細節。她說，希望分享出來不會讓大家猜測，同時也希望警方能夠重視，更多保護小商家，同時大家團結起來，不能縱容小偷。

周日當天她在家休息，沒有上班。根據她提供的照片，雖然眼部的清洗完成，但是臉部仍然腫脹。