我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

SAT、ACT成績 加大將不再列為錄取與獎學金考量標準

CDC開放口罩令 白宮也狀況外「非拜登決定」

SAT、ACT成績 加大將不再列為錄取與獎學金考量標準

編譯組／灣區15日電
加大系統不再將SAT與ACT成績列為入學錄取與獎學金申請的考量標準。（記者劉先進／攝影）
加大系統不再將SAT與ACT成績列為入學錄取與獎學金申請的考量標準。（記者劉先進／攝影）

根據14日法庭協調結果，加大系統將不再將學生送交的SATACT成績列為入學錄取與獎學金申請的考量標準。

共有十座校區28萬名學生的加大系統決定，接受去年秋天法官的一項裁決。根據這項裁決，加大系統各校不再將SAT與ACT成績列為申請入學考量標準。當時加大的說法是，這些測試成績是學生志願提交的。

一些教育活躍人士認為，這些標準測試對少數族裔與低收入家庭學生不利。他們認為，一般富裕家庭比較容易準備這種標準測試，他們有錢讓小孩上考試訓練班，因此他們的考試成績也高，但許多家境困難的學生無法得到這種考試訓練。

加州法院日前對這項最早在2019年由學生與非牟利組織所提的法律訴訟作出裁決。根據代表學生律師沙凡奇(Amanda Savage)，法院決定確保加大將不會回到使用SAT與ACT成績為錄取標準。她說，加大理事會也認為這種測試有其種族歧視色彩。

加州大學理事會(The UC Board of Regents)去年投票決定，直到2024年為止，將不採用SAT與ACT為錄取標準。SAT與ACT也不再成為加州居民申請加大的要求。然而加大理事會表示，計畫於2021年與2022年申請加大學生，仍可以自行決定送交SAT與ACT成績。

根據理事會的決策，從2021年秋季到2025年春季，雖然SAT與ACT考試成績將不再是申請加大的考量標準，然而學生如自行決定送交SAT與ACT成績，這些成績將可用為學生選課參考資訊。

麻州非牟利組織「公平測試」(FairTest)去年表示，全美超過1400個大學與學院已經決定，申請2022年大學部秋季班學生無需送交SAT或ACT測試成績。免送交測試成績的大學，超過全美大學總數60%。

ACT SAT 加州大學

上一則

金山奧克蘭東灣台山同鄉會社安隊 集會反歧視

下一則

金山奧克蘭華埠反仇亞遊行 州總檢長：打擊仇恨暴力

延伸閱讀

「世界日報華裔學生獎學金」得主 鄭可欣積極服務社區

「世界日報華裔學生獎學金」得主 鄭可欣積極服務社區
200間大學、2400萬獎學金 雙胞胎姊妹最終選擇UCLA

200間大學、2400萬獎學金 雙胞胎姊妹最終選擇UCLA
收200間大學邀請.2400萬獎學金 雙胞胎姊妹選UCLA

收200間大學邀請.2400萬獎學金 雙胞胎姊妹選UCLA
中美聯誼會獎學金 贈僑校與鳴遠中文學校

中美聯誼會獎學金 贈僑校與鳴遠中文學校
常春藤名校真的不在乎ACT、SAT考試成績？

常春藤名校真的不在乎ACT、SAT考試成績？

熱門新聞

佛利蒙警方封鎖案發現場。（摘自臉書）

佛利蒙67歲亞裔女遭性侵 警逮28歲遊民

2021-05-14 02:20
美元。（路透）

擁多少錢才算富人？金山灣區標準 年淨資產380萬元

2021-05-13 00:43
案發在38路公交車上。（受訪者提供）

公車上被非裔男掌摑 華女鼻青流血

2021-05-12 02:32
加州檢察長控告灣區經營包括Kome Japanese Seafood Buffet在內的三家日式自助餐廳的數名華裔業主，涉稅務詐欺與薪資盜竊共65項罪名。(圖取自臉書)

加州自助餐廳3華裔老闆 涉竊員工薪水90萬 被控65罪

2021-05-15 16:28
80歲亞裔老人被推倒在地搶劫，劫匪還猛搧耳光。（視頻截圖）

東灣亞裔80歲老翁遇劫匪 遭推倒搧耳光

2021-05-12 14:43
25歲男子夏爾瑪因坐在無人駕駛Tesla汽車後座過海灣大橋，日前被捕。(圖取自YouTube)

狂男坐無人駕駛Tesla後座 招搖過橋 遭檢舉後被捕

2021-05-13 18:21

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
新冠病毒難纏？這國家接種率全球最高 疫情仍蔓延

新冠病毒難纏？這國家接種率全球最高 疫情仍蔓延
挺川者收買女間諜用美人計 誘反川官員掉陷阱

挺川者收買女間諜用美人計 誘反川官員掉陷阱
美國房價是否會大漲？

美國房價是否會大漲？
劉德華曾遭周潤發痛罵「你算什麼東西」

劉德華曾遭周潤發痛罵「你算什麼東西」
紐時：平易近人的拜登背後 性急易怒、極重細節

紐時：平易近人的拜登背後 性急易怒、極重細節