SAT、ACT成績 加大將不再列為錄取與獎學金考量標準

加大系統不再將SAT與ACT成績列為入學錄取與獎學金申請的考量標準。（記者劉先進／攝影）

根據14日法庭協調結果，加大系統將不再將學生送交的SAT 與ACT 成績列為入學錄取與獎學金申請的考量標準。

共有十座校區28萬名學生的加大系統決定，接受去年秋天法官的一項裁決。根據這項裁決，加大系統各校不再將SAT與ACT成績列為申請入學考量標準。當時加大的說法是，這些測試成績是學生志願提交的。

一些教育活躍人士認為，這些標準測試對少數族裔與低收入家庭學生不利。他們認為，一般富裕家庭比較容易準備這種標準測試，他們有錢讓小孩上考試訓練班，因此他們的考試成績也高，但許多家境困難的學生無法得到這種考試訓練。

加州法院日前對這項最早在2019年由學生與非牟利組織所提的法律訴訟作出裁決。根據代表學生律師沙凡奇(Amanda Savage)，法院決定確保加大將不會回到使用SAT與ACT成績為錄取標準。她說，加大理事會也認為這種測試有其種族歧視色彩。

加州大學 理事會(The UC Board of Regents)去年投票決定，直到2024年為止，將不採用SAT與ACT為錄取標準。SAT與ACT也不再成為加州居民申請加大的要求。然而加大理事會表示，計畫於2021年與2022年申請加大學生，仍可以自行決定送交SAT與ACT成績。

根據理事會的決策，從2021年秋季到2025年春季，雖然SAT與ACT考試成績將不再是申請加大的考量標準，然而學生如自行決定送交SAT與ACT成績，這些成績將可用為學生選課參考資訊。

麻州非牟利組織「公平測試」(FairTest)去年表示，全美超過1400個大學與學院已經決定，申請2022年大學部秋季班學生無需送交SAT或ACT測試成績。免送交測試成績的大學，超過全美大學總數60%。