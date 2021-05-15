金山亞太傳統月╱高院法官劉弘威：我也曾遭遇歧視偏見

加州最高法院的華裔大法官劉弘威回憶在成長過程中，因為亞裔身份而遭遇歧視。（視頻截圖）

亞太裔社區治安論壇 回憶過往

由舊金山地檢長博徹思（Chesa Boudin）主辦的亞太裔社區治安論壇，邀請了加州 最高法院華裔大法官劉弘威（Goodwin Liu）作為演講人。劉弘威在分享自己的個人成長經歷時，回憶了曾經因為亞裔 身份而遭遇歧視的過往。

劉弘威是台灣移民第二代，在法律界頗有建樹。早前傳媒曾一度報導，他可能是加州總檢察長的繼位人選，獲得不少法律界知名人士的支持。最終州長紐森（Gavin Newsom）委任了邦塔（Rob Bonta）出任。

近期亞太裔遭遇歧視暴力的事情頻頻發生，地檢長博徹思也深陷爭議的漩渦。他本次召開線上「維護亞太裔社區安全」的峰會，邀請各界嘉賓，劉弘威也難得現身。因為法官身份，劉弘威並未有太多議論政治，而是回憶了自己的成長經歷，同時談及一些有關美國排華的歷史以及文化。

劉弘威在加州州府沙加緬度長大。他說，自己也經歷過很多種族歧視 的事情，就因為自己的亞裔身份。他列舉了一些例子，像是被問「你來自哪裡」，意指亞裔永遠是外來人，或者是他在出席高級活動上，被誤認為是服務員，以及自己獲任聯邦法官的時候，有參議員反對，給他貼上共產主義者的標籤。

他也說自己被起外號叫做「瞇縫眼」（Slant），小時候在學校吃午餐，自己的中餐飯盒也會被嘲笑，讓他不敢拿出來。

與博徹思對話 感謝和祝福

互動環節中，博徹思和劉弘威也展開對話。劉弘威也表示，可以通過文化的途徑來解決歧視偏見，同時提及了在美國的法律歷史中，華裔曾經被單獨立法（codify）列明出來不得享有正常的權利。劉弘威也感謝和祝福博徹思。

當天的論壇中也有舉辦多個座談會，社區青年中心行政主任溫靜婷、安老自助處行政主任鍾月娟、亞洲法律聯會政策總監陳艷芬等華裔社區代表都有出席活動。想要觀看的民眾可以登錄博徹思臉書查看視頻回放：https://www.facebook.com/SFDABoudin/posts/202960781641166。