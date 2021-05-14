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佛利蒙67歲亞裔女遭性侵 警逮28歲遊民

記者陳程威／佛利蒙報導
有民眾拍下警察帶走強暴犯時的照片，據稱警察到場時，嫌犯還在「繼續」，相當荒唐。（讀者提供）
有民眾拍下警察帶走強暴犯時的照片，據稱警察到場時，嫌犯還在「繼續」，相當荒唐。（讀者提供）

佛利蒙警察局表示，13日上午11時左右，佛利蒙警局接到了一個位於Grimmer Blvd附近的報警電話。警方發現一位67歲的女性被一名28歲的男子性侵。警方表示，已經將涉事嫌犯拘捕，並將這位受傷女性受害者送往創傷治療中心接受治療。

ABC記者Dion Lim在社群媒體上表示，受害者是一位亞裔女性。

目前尚不知曉此次事件是否與針對亞裔的仇恨犯罪相關。「停止仇恨亞太裔」(Stop AAPI Hate)團體6日發表的最新數據顯示，3月19日至31日期間，一共接獲6603件反亞太裔美國人的仇恨事件；而且近65%的仇恨事件針對亞裔女性。

警方通報顯示，嫌犯名叫洛馬克斯（Alexander Lomax），是來自海沃（Hayward）的無家可歸的遊民。 洛馬克斯目前已經因性侵，虐待老人和毆打罪被拘留。

警方表示，隨著調查的深入開展，將有可能對其增加其他拘捕罪名。

警方指出，洛馬克斯還涉及13日早間位於Fremont Blvd襲擊另外一位57歲女性的案件。受害者在離開該區域時被洛馬克斯毆在地並且試圖性侵。因為現場有目擊者，故嫌犯終止犯罪並逃走。目前案件正在調查之中。

任何有此案件或相關事件信息的人，請致電(510)790-6900聯繫佛利蒙調查小組。也可以通過網站https://fremontpolice.gov/TIP進行匿名舉報。

佛利蒙警方封鎖案發現場。（摘自臉書）
佛利蒙警方封鎖案發現場。（摘自臉書）

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