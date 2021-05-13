加州12-15歲可打輝瑞疫苗了 210萬人符合資格

衛生官員表示，輝瑞疫苗對青少年十分安全有效。（Getty Images）

衛生官員12日晚上宣布，加州 12歲到15歲少年即日起可開始接種輝瑞（Pfizer）新冠疫苗 。

加州是在美國 疾病防治中心（CDC）主任瓦倫斯基（Rochelle Walensky）12日批准12歲到15歲少年接種疫苗後，立即跟進做出這項決定。

瓦倫斯基12日發出聲明表示，CDC疫苗接種諮詢委員會（Advisory Committee on Immunization Practices）對少年接種輝瑞疫苗的安全性和有效性做出背書，因此同意採納他們的建議，允許醫療服務單位立即開始為這個年齡層的民眾施打疫苗。

衛生官員表示，美國12歲到15歲的居民約有1700萬人，其中210萬人居住在加州。

衛生官員還指出，美西科學安全審查工作小組（Western States Scientific Safety Review Workgroup）12日也表示，輝瑞疫苗可以安全、有效避免這個年齡層的民眾因感染新冠病毒出現重症、住院或死亡。

加州衛生廳廳長加利（Mark Ghaly）表示，擴大給12歲到15歲少年接種疫苗很重要，因為年輕一代在這場疫情中承受很大的壓力。

加州衛生廳傳染病學家潘靄（Erica Pan）醫師提醒大家不要忘記，年輕人也需要保護，以降低染疫後出現嚴重症狀的機率。她指出，衛生廳紀錄顯示，加州有超過500個年輕人因為感染新冠病毒造成健康嚴重受損。

潘靄還說：「還未接種疫苗的美國和加州年輕人確診病例不斷在增加。」

加州州長紐森（Gavin Newsom）表示，接種資格擴大是加州下個月安全重開的重要一步。他說：「如果加州能繼續保持低住院率、女達成疫苗接種目標，我們就能在6月15日全面重開。」

紐森指出，加州目前已為民眾施打了超過3200萬劑疫苗。

衛生官員表示，加州疫苗服務網路每周有能力提供660萬劑疫苗，其中250萬劑是提供給服務12歲到15歲居民的醫療單位使用。