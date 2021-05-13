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擁多少錢才算富人？金山灣區標準 年淨資產380萬元

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擁多少錢才算富人？金山灣區標準 年淨資產380萬元

編譯組/灣區 12日電
美元。（路透）
美元。（路透）

一個顯而易見的事實：在灣區居住非常昂貴。舊金山、屋崙、聖荷西一直是美國居住最昂貴的十大城市之一，儘管租金在疫情期間可能有所下跌，房價卻上漲、許多消費物資成本預期將變得更貴。

根據2021年「嘉信理財現代財富調查」(Charles Schwab Modern Survey)，即使居住成本提高，灣區居民實際上已降低了他們對所謂「財富」(wealthy)的看法。灣區居民今年平均淨資產必須達380萬元，才能被認為富有。2020年定義為富人所擁有財富總值為450萬元。

2021年「在財務上感到愉悅」(financially happy)所需淨資產總額也下降為180萬元，去年則為210萬元。可感到「財務舒適」(financially comfortable)所需淨資產金額也減少至130萬元，2020年為150萬元。

調查顯示，隨著疫苗施打率升高、商業活動限制放寬，有46%灣區當地居民希望恢復到新冠疫情前的生活方式，23%受訪者計畫揮霍，以彌補過去失去的時光。其中，居民最期待去旅行(53%)、參加社交活動(36%)，許多人計畫飛奔去度假(31%)、在高檔餐廳用餐(20%)或舉辦一場派對(14%)。

有超過三分之二(67%)受訪者表示，他們在2020年是儲蓄戶而非消費者，並且希望堅持這項新習慣，有82%受訪人計畫比前一年儲蓄更多。但是，疫情帶給許多美國人財務壓力，有56%灣區居民表示，他們在過去一年受到財務影響。32%灣區受訪者說，經濟大環境導致他們財務緊張、30%居民面臨減薪或減少工時、22%被裁員或強制休假。

調查資料數據是於2021年2月2日至19日收集，針對750名年齡21-75歲的灣區居民進行抽樣調查，受調居民居住在阿拉米達、康曲柯士達、馬林、舊金山、聖馬刁、聖他克拉拉與蘇拉諾等縣。

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