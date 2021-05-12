紐森提120億加州住房計畫 拚5年解決遊民問題

紐森提出120億元遊民住房計畫，誓言五年內解決家庭無家可歸問題。（美聯社）

在龐大的預算盈餘和聯邦疫情 復甦資金的支持下，加州 州長紐森 （Gavin Newsom）11日提出120億元的遊民住房計畫，以期讓加州更多無家可歸者有房可住。

紐森本周公布一項1000億元的疫情復甦計畫，資金來源包括加州今年驚人的760億元盈餘，還有聯邦新近提供的270億元新冠法案資金，這項遊民住房計畫是加州1000億元疫情復甦計畫的一部分。

紐森這項遊民住房提案包括，在未來兩年內投資87億5000萬元創造4萬6000個住房單位，這是他去年飯店改建為住房計畫的擴大版本，一半資金將用於在這些住房地點提供住戶精神和行為醫療服務。

此外，紐森還計畫拿出35億元用在租屋津貼、新住房和收容所上，希望能在五年內消除家庭無家可歸的問題，避免有未成年子女的家庭失去住處。

紐森11日在聖地牙哥改建為住房的前Residence Inn舉行記者會說：「身為州長，我希望能有所作為，而不是只會花十年時間空談。加州街道和人行道上現在的狀況令人完全無法接受。」

正面臨被罷免危機的紐森，在他第一個任期就挑選解決遊民和可負擔住房兩個重大問題。估計加州目前約有16萬1000名遊民，是美國遊民人口最多的州。維權人士表示，受限於住房短缺和租金高漲，他們很難為遊民找到住處。

加州遊民人口最多的地區是洛杉磯，市長賈西提（Eric Garcetti）上個月承諾，會花10億元安置洛杉磯縣街頭6萬1000名遊民。當地由帳蓬、硬紙板、破爛露營車和木板搭成的遊民營區，已經從惡名昭彰的Skid Row蔓延到洛杉磯市區。

在新冠疫情期間，紐森推出「房匙」（Roomkey）和「門匙」（Homekey）計畫，使用聯邦撥款提供飯店讓遊民居住，同時協助縣市和其他地方單位購買和改建飯店及其他建築物成為住房。紐森政府官員指出，8億元的「門匙」計畫創造了6000個住房單位，為8200位遊民提供了棲身之所。

全國終結遊民問題聯盟（National Alliance to End Homelessness）總裁暨執行長羅曼（Nan Roman）稱，紐森的飯店改建計畫改變了遊戲規則，利用疫情做出真正的改變。她表示，動蕩的房地產市場和聯邦政府在這個時候提供資金給地方政府，是很理想的時間點，但在租金津貼和後續照顧方面，還需要進行大量的協調工作，人們才不會重回街頭。

維權人士對紐森的提案表示稱許，但也對加州數十年來持續抗拒興建新屋感到憂心，這當中包含了政策、長期資金、社區反對和政治競爭等問題。

最新數據顯示，加州2020年有將近25萬人使用住房服務，其中9萬2000人已獲得住房，另外11萬7000人還在等待協助。