加州聖馬刁縣疫情 進入黃色級

聖馬刁縣11日成為灣區第二個進入黃色級別的縣。（Getty Images）

繼舊金山上周進入新冠疫情黃色級別後，聖馬刁縣11日成為灣區第二個進入黃色級別的縣。

聖馬刁縣目前的感染率為每10萬人有1.8人，檢測 陽性率為0.6%。這是聖馬刁自去年夏季加州 開始實施顏色分級制後首度進入黃色級別。灣區原本也有望進入黃色級別的蘇諾瑪縣，雖然檢測陽性率0.9%已符合標準，但感染率每10萬人仍有2.4人，高於每10萬人不得超過2人的標準，因此無緣進入黃色級別。

聖馬刁縣縣議會議長卡內帕（David Canepa）在聲明中說：「本縣進入黃色級別要歸功於每位戴上口罩 減緩病毒傳播，以及76%已經接種新冠疫苗的居民。這對本地商業來說也是大好消息。」

黃色級別的限制與上一級橙色級別的限制並無太大分別，最大不同是，黃色級別准許不提供餐點的酒吧、啤酒屋和酒莊恢復提供室內服務，但顧客容量不得超過25%，最多不得超過100人。其他室內商業方面，餐廳、電影院、圖書館、辦公室、教堂、家庭娛樂中心、健身房可以進一步提高顧客容量。戶外大型會議和宴會參加總人數上限為200人，如果所有參加者能提出疫苗接種證明或陰性檢測結果，則參加總人數上限可提高到400人。

聖馬刁縣衛生局長摩洛（Scott Morrow）11日也根據加州5月3日公布的新指南，更新了該縣的社交距離和口罩規定，已完成疫苗接種者現在在大部分戶外場所可以不戴口罩。

11日進入黃色級別的除聖馬刁縣外，還有莫諾縣（Mono County）。目前加州58縣中已有9縣進入黃色級別，其他還有舊金山、洛杉磯縣、曲尼特縣（Trinity County）、拉森縣（Lassen County）、阿爾平縣（Alpine County）、塞拉縣（Sierra County）和蒙多西諾縣（Mendocino County）。灣區其他縣大部分仍停留在橙色級別，而蘇拉諾縣仍處於限制較嚴的紅色級別。

加州州長紐森（Gavin Newsom）已經宣布，將於6月15日取消這項顏色分級制，解除加州大部分商業限制。