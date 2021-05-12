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加州聖馬刁縣疫情 進入黃色級

編譯組／灣區11日電
聖馬刁縣11日成為灣區第二個進入黃色級別的縣。（Getty Images）
聖馬刁縣11日成為灣區第二個進入黃色級別的縣。（Getty Images）

繼舊金山上周進入新冠疫情黃色級別後，聖馬刁縣11日成為灣區第二個進入黃色級別的縣。

聖馬刁縣目前的感染率為每10萬人有1.8人，檢測陽性率為0.6%。這是聖馬刁自去年夏季加州開始實施顏色分級制後首度進入黃色級別。灣區原本也有望進入黃色級別的蘇諾瑪縣，雖然檢測陽性率0.9%已符合標準，但感染率每10萬人仍有2.4人，高於每10萬人不得超過2人的標準，因此無緣進入黃色級別。

聖馬刁縣縣議會議長卡內帕（David Canepa）在聲明中說：「本縣進入黃色級別要歸功於每位戴上口罩減緩病毒傳播，以及76%已經接種新冠疫苗的居民。這對本地商業來說也是大好消息。」

黃色級別的限制與上一級橙色級別的限制並無太大分別，最大不同是，黃色級別准許不提供餐點的酒吧、啤酒屋和酒莊恢復提供室內服務，但顧客容量不得超過25%，最多不得超過100人。其他室內商業方面，餐廳、電影院、圖書館、辦公室、教堂、家庭娛樂中心、健身房可以進一步提高顧客容量。戶外大型會議和宴會參加總人數上限為200人，如果所有參加者能提出疫苗接種證明或陰性檢測結果，則參加總人數上限可提高到400人。

聖馬刁縣衛生局長摩洛（Scott Morrow）11日也根據加州5月3日公布的新指南，更新了該縣的社交距離和口罩規定，已完成疫苗接種者現在在大部分戶外場所可以不戴口罩。

11日進入黃色級別的除聖馬刁縣外，還有莫諾縣（Mono County）。目前加州58縣中已有9縣進入黃色級別，其他還有舊金山、洛杉磯縣、曲尼特縣（Trinity County）、拉森縣（Lassen County）、阿爾平縣（Alpine County）、塞拉縣（Sierra County）和蒙多西諾縣（Mendocino County）。灣區其他縣大部分仍停留在橙色級別，而蘇拉諾縣仍處於限制較嚴的紅色級別。

加州州長紐森（Gavin Newsom）已經宣布，將於6月15日取消這項顏色分級制，解除加州大部分商業限制。

加州 檢測 口罩

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