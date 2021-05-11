金山灣區獨棟屋 中位數房價飆破百萬

灣區獨棟屋中位數房價突百萬。 買家需要現金及熟練的談判經紀人協助，才能贏得競標買到房子。(美聯社)

根據CoreLogic及DQNews數據，導因於需求旺盛、低利率與待售屋少，灣區 3月份現有獨棟屋中位數價格上漲近15%至102萬元。先前自2020年3月、4月開始，由於州禁止房產經紀人展示售屋，限制許多房地產交易；但目前房市和去年同時比較，銷售與價格已從去年疫情 期間大幅反彈。

房市回溫，灣區9個縣的房價 都在上漲中，可以見到原本較便宜的郊區與社區房屋大幅漲價。根據CoreLogic資料，康曲科士達縣中價位房價上漲29%至85萬元；索納諾縣上漲13%至50萬元；阿拉米達縣中價位房屋上漲8.5%至98萬元。

獨棟房屋需求量大增，推動灣區最昂貴地區房價大漲：聖他克拉拉縣房價上漲9%至145萬元、聖馬刁縣房價上揚2.6%至168萬元、舊金山房價漲2%至160萬元。線上經紀商Redfin指出，灣區房價趨勢反映了全國房市疫情期間的價格上漲情況，但也出現高溢價情況，即所謂市價高於現值。美國3月份獨棟房屋中位價格於近幾周上漲21%至34萬8000元。

CoreLogic經濟學家赫普(Selma Hepp)表示，郊區空間需求與徘徊在3%的低利率持續推動房市，但有放緩跡象，例如舊金山，是美國3月份少數四個整體房市(包括公寓)下跌的城市之一。

全國調查也顯示，買家因為高房價與待售屋少而感到挫折。隨著經濟開始重啟、社區疫苗接種率提升，相信將也更多房屋出售。赫普認為，可能將有更多房屋庫存，但不確定庫存是否足夠。由於待售屋不多，買家必須加價競標，提供先發制人的報價，並保證在沒有全面檢查或意外狀況下，接受房屋原樣購房(as-is)。賣家在尋找新房過程中，還可與買家協調獲有數周免費租屋。

獲得科技界員工喜愛的郊區，房價暴漲。庫比蒂諾一名房產經紀人表示，所有房屋都漲價100萬元，儘管房屋投標競爭激烈將部分買家擠出市場，許多強勢房屋競標買主仍存在聖他克拉拉縣，薩拉度加、阿拉米達谷、山景城、桑尼維爾、洛斯阿圖斯持續出現針對高科技家庭買家的高房價。

由於新冠疫情帶來的法令限制，加上買家購屋強烈需求，通常決定是否購入一間300萬元房屋，必須在15分鐘參觀行程後、立即決定。在部分灣區熱門地點，房屋上市數天後就會成交售出。

「橋梁房地產經紀人協會」會長奈德曼(Jeffrey Neidleman)表示，許多買家到東灣尋找有更大空間的住房，年輕夫婦通常可獲得家庭援助購屋，自舊金山或半島地區搬到阿拉米達縣。他說，至少在東灣較有機會買到有土地的房子。薩拉度加經紀人王馬克(Mark Wong，譯音)則說，搶手房屋可能獲得多至40個報價競標，買家需要現金及熟練的談判經紀人協助，才能贏得競標買到房子，「這不是買家市場、也非賣家市場，而是房屋經紀商市場。」