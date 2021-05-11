超過20萬人申請…加大系統今年錄取率低 家長學生抱怨

加大系統向來是許多華人家長的第一選擇，但今年率取率明顯降低，許多家長與學生都不知所錯。（記者李榮／攝影）

大學入學結果揭曉，總是幾家歡喜幾家愁，但今年明顯可發現，學生要進入加州大學 系統越來越難。加州大學系統今年共有超過20萬名學生申請，是歷屆以來最多的一年，許多學生就算在校成績好、先修學分夠、課外活動豐富，仍被多數加大分校拒絕，與過往的情況很不同，不少學生與家長都在網上抱怨今年的情況，而升學顧問則認為，學校取消標準考試成績的要求，造成申請的人變多，錄取率自然低；而明年趨勢恐怕也如此，建議學生應該綜合衡量，或可選擇一些較為冷門的科系申請。

洛杉磯時報就分析，今年入學標準受到疫情、遠距學習、課外活動中止、學校也取消標準考試成績的限制等多種因素影響。有學生就算GPA 4.3、有8門堂先修課程和學分、以及豐富的課外活動，加大系統中仍僅被麥賽德加州大學（UC Merced）錄取，家長直呼「不能接受」。

洛斯蓋圖─薩拉度加高中學區（Los Gatos-Saratoga Union High School District） 委員張琛（Cynthia Chang）指出，目前不是非常清楚加大的錄取情況，不過因為很多學校沒有要求SAT/ACT標準考試，申請人數增加很多，導致率取率降低。

近來在各大社群網站上都可看到，許多學生哭訴自己應該符合資格，但卻被多間加大拒絕。加大系統在暑假之前不會公布入學相關數據，但從許多私立學校數據也可看出，今年入取率很低。南加大（USC）錄取率從16%降至12%，在7萬1000人之中，僅錄取8800人；哈佛大學、哥倫比亞大學、耶魯大學等常春藤名校，錄取率也分別降至3.4%、3.7%和4.6%。

「今年對於學生來說，真的非常的困難。」大學申請顧問何怡平指出，依據加州大學聖他芭芭拉分校招生辦室的說法就顯示，「class of 2021」的申請加州大學的學生，是歷屆以來最多的，再加上加大系統取消標準考試成績的要求，等於降低了申請門檻，「洛杉磯加大 、柏克萊加大 、爾灣加大、聖地牙哥加大及聖他芭芭拉加大都有超過10萬人次申請，所以在申請人數激增而錄取名額沒有增加的情況之下，錄取率創了新低。」

加大（UC）雖是公立學校，但向來是全美最好的公立大學系統之一。按照美國新聞及世界報導的大學排名，9所加大之中有6所排名在全國前50名，其他3所排在前100名。洛杉磯加大排名第20、柏克萊加大排名第22、聖他芭芭拉分校排名在30、爾灣加大及聖地牙哥加大並列35；戴維斯加大排名第39、河堤加大排名第88、聖塔克魯茲加大及麥賽德加大排名97。

何怡平指出，加大系統本身學術聲望就高，公立學校的學費又比起多數私校便宜，因此是很多人心目中的首選。如果門檻降低的情況持續，「未來加大的錄取會越來越難。」

他建議，申請者在選擇時可以挑一些相對比較冷門、競爭沒有那麼激烈的科系，「但是千萬不要不選擇專業，否則不但對申請沒有加分，還可能有負面影響。」

另一位升學顧問James Lee也說，在學校排名時，報到率也是指標之一，也就是說學校不希望有太多數的錄取者拿到入學許可後，卻選擇去其他學校就讀，因此適當的判斷「落點」非常重要，如果被學校認為學生是來申請保底的學校，也可能會影響學校選擇學生的決策。