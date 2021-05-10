病毒滲透強 灣區群體免疫恐難實現

專家認為，灣區群體免疫很難發生。(本報檔案照)

灣區 是美國 新冠毅苗接種率最高的地區之一。灣區內有好幾個縣目前正朝「群體免疫」 (herd immunity) 的門檻邁進。所謂群體免疫就是病毒無法感染人體，逐漸從人類社會中消失。

可是灣區成為一個群體免疫社區的前提，必須是灣區是一個完全隔離的泡沫，病毒無法從外地進入。可是大家都知道，這種狀況並不存在，現在國際交通便利，即使灣區民眾疫苗 接種率高，病毒仍會繼續滲透進來。

美國與加州其他地區目前疫苗接種劑數開始下滑。更嚴重的是，全球大部分地區民眾，目前仍沒有機會接種疫苗，因此新冠疫情專家認為要消除瘟疫，達到全球性免疫的階段，在未來很長一段期間，仍是一件非常不可能的事情。

一般認為，群體免疫是瘟疫的結束，現在這種願景已不存在了。加州州長紐森認為，加州想要達到群體免疫階段是一個幻想。比起美國其他地區，灣區可能是達到群體免疫門檻機會最好的地區之一。可是灣區公衛官員已放棄這個理想目標。

灣區公衛官員目前全力集中在一個較為簡易的目標：儘量讓更多人接種疫苗。

舊金山公衛官員婓利浦醫師 (Dr. Susan Philip) 說，他們再也不談群體免疫。美國公衛官員與科學家過去一直談群體免疫，現在大家都不談這個事情了。在過去，許多科學家樂觀預估，只要達到某個百分比人口接種疫苗，新冠危機可告一段落，現在大家都認為群體免疫可能性太低。

婓利浦說：「我們認為群體免疫不會發生，因此必須找出一個新辦法來應付病毒，這種態度轉變，將會對疫情進展產生一種微妙、但是重大的變化，那就是即使我們無法消除病毒，我們可以讓病毒的危險性大為降低。」