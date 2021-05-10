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報告：仇亞案件多 華人受害者近半 加州占40%最嚴重

報告：仇亞案件多 華人受害者近半 加州占40%最嚴重

記者李晗 / 舊金山報導
仇視亞裔的事件引發全美示威浪潮。（本報檔案照片）
仇視亞裔的事件引發全美示威浪潮。（本報檔案照片）

亞裔仇恨、歧視事件頻發，掀起全美範圍的示威浪潮。根據一份最新的報告，全美仇視亞裔案件持續在增加。其中，受害人近半都是華人

由多個社區團體成立的「Stop AAPI Hate」平台，在去年3月成立，可以讓民眾自主報案。平台在上周發布最新的報告中，列出了自去年3月至今年3月的數據，共計收到了6600多宗的民眾自主報案。

受害人的族裔信息上，華人的數量高居第一。報告中指出，華人（Chinese和Taiwanese加總）占比大約是49.8%，接近一半。其中Chinese大約是43.7%，Taiwanese則是6.1%。其次就是韓國裔、菲律賓裔和越南裔和日本裔。此外還有苗族、印度、泰國、西語裔、柬埔寨和寮國裔等等。太平洋島嶼裔和美國土著比例較低，占比均低於1%。

因為是仇視亞裔案件，報告中也有出現白人、非裔、西語裔的受害者。報告特別註明指出，有的受害者是多族裔（multi-racial）的「混血」，所以受害者就會出現一些並非是亞裔的族裔。同時有的報案人士是目擊了仇視亞裔案件，但是自己並非是亞裔，於是平台上也會有記錄。

在受害者的性別信息上，接近三分之二都是女性。另外三分之一則是男性，多元性別或者是不願意透露性別的人士。

案發地點則是集中於移民較多的州，像是加州就是發生最多仇視案件的地方，有40%都是發生在加州。第二則是紐約州，有15.1%。這一次的報告並沒有特別細分到城市。但是此前的這個平台的報告就有披露數據，舊金山是發生最多仇視亞裔案件的地區。

報告也列舉了一宗發生在舊金山的仇視事件，報案人指出自己走在舊金山的街頭上，對面街的一名人士走來脫下口罩大罵「滾回你的國家」（Go back to your country）並且朝受害人臉上吐口水。

報案平台和更多報告細節可以查詢：https://stopaapihate.org/。

亞裔 舊金山 華人

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