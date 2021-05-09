唐娟涉簽證欺詐案 辯方部分動議遭駁回

法官克萊兒決定，駁回唐娟律師部分動議，也批准部分動議。（取自法庭文件）

涉嫌隱瞞軍人身分、遭遇司法部 指控簽證 欺詐的38歲中國 空軍軍醫大學副研究員唐娟（Juan Tang），7月將面臨審判。唐娟曾在申請簽證時否認服兵役。其律師辯護說，唐娟理解的服兵役是佩戴武器的士兵，美國方面沒有服兵役的具體含義。因此提交的部分動議，要求起訴方司法部提供申請非移民簽證上如何詢問服兵役的問題。但法官克萊兒（Allison Claire）本周下達命令，駁回這部分動議。同時，法官也批准了部分動議，要求司法部提供領事館電子申請中心有關被告簽證申請的所有材料。

若簽證欺詐罪名成立，唐娟或面臨高達10年的聯邦監禁和25萬元的罰款。若被判虛假陳述罪，或再面臨最高五年的監禁和另外25萬罰款。

簽證時如何問服兵役？ 司法部免回答

唐娟律師西格爾（Malcolm Segal）前不久提出兩個動議，一個是披露動議。要求原告司法部提供調查案件的證據和陳述等。另一個是詳情單動議，要求司法部提供就指控作出的詳細書面陳述。法官克萊兒駁回詳情單動議和披露動議中的部分要求，但也批准部分請求。

4月的聽證會上，唐娟律師西格爾表示，所謂唐娟就服兵役問題做出簽證欺詐和虛假陳述的指控有問題，因定義廣泛。在中文指士兵佩戴武器，美國政府未說明具體含義。意思是說，唐娟在申請簽證中回答沒有服兵役的問題，是因理解不同。在西格爾要求披露證據動議中，也提及服兵役的解答問題。

克萊兒在法庭命令表示，動議中的第1到7項，要求司法部提供涉及中國軍隊的結構和組織、中國軍隊與中國研究機構的關係、政府使用的分析、報告、文件和照片，以及美國非移民簽證程式，申請簽證上關於服兵役的問題。只有第7項涉及被告唐娟的具體資訊，即要求司法部提供有關她、及其工作過的機構報告。

克萊兒表示，此部分動議失敗，因為唐娟律師要求的是一般類別的文件，其重要性是辯方推測的。此外，起訴機構顯然沒有保管、擁有或控制這些材料。儘管政府已履行了1到7項的有限披露證據義務，但檢方仍有持續的披露義務。政府須披露司法部和聯邦調查局從任何管道獲得的、有關唐娟（在中國）所任職機構任何回應性文件。此外，當國防部證人被指定就J-1訪問簽證程式和有關兵役的聲明的重要性作證時，政府須根據通常的特徵和時間表披露任何控告材料、任何專家意見等。

唐娟申請簽證資料 起訴方要提供

克萊兒表示，披露動議中的14、15和21項，要求有關非公民簽證的DS-160申請表的資訊。具體來說，項目14，要求提供來自領事館電子申請中心有關被告簽證申請的所有材料。第15項要求披露該中心向申請人提供的、關於填寫非移民簽證申請的所有指示。第21項要求提供有關批准或不批准簽證申請的資格要求的規則、指示、或其他書面材料。包括任何與軍事服務有關的材料。

克萊兒說，政府表示，將提供某些文件來回應第14項和第21項的要求。目前還不清楚政府是否已披露了從國防部收到的與第14和21項有關的所有文件。這些都是準備辯護的重要材料，若沒有提供，就必須出示所有回應性文件給唐娟方面。

被告在聽證會上極力主張，要求司法部提供2020年6月聯邦調查局探員以中文普通話詢問唐娟的問題和答案的筆錄副本，而不僅僅是事後準備的英文摘要。考慮到聯調局表示，不存在面試錄音，也沒有普通話筆錄或聲明。因此，法院無法強制執行關於此項目的披露動議。